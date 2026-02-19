Esclusiva TMW Il ds dello Jagiellonia: "Con la Fiorentina una festa per noi, vogliamo vincere"

L'obiettivo della Fiorentina in questa stagione è quello di centrare la salvezza, prima di tutto, ma c'è una Conference League da giocare e onorare a partire dalla sfida di questa sera, contro lo Jagiellonia Białystok. Il tecnico viola, Paolo Vanoli, ha assicurato che i suoi vanno in terra polacca per centrare la vittoria, anche a fronte di qualche giocatore rimasto fuori dai convocati: Kean e Dodo, per farli riposare, poi De Gea, Gudmundsson e Solomon per infortunio.

Il direttore sportivo dello Jagiellonia, Łukasz Masłowski, non bada a questi aspetti e si prepara ad una sfida che per i suoi rimane complicata, sulla carta. Ma anche un match da godersi, visto il palcoscenico non abituale per il suo club: "Si può dire che questa è una grande festa per noi e che nutriamo un profondo rispetto per i viola" - il suo pensiero affidato a TuttoMercatoWeb.com.

Maslowski ha poi dichiarato: "Sappiamo che tipo di brand rappresenta la Fiorentina, ma da parte nostra nella gara di stasera e anche nel match di ritorno faremo di tutto per vincere. Abbiamo i nostri punti di forza e vorremo metterli in mostra. Spero che sia una partita fantastica e una notte da ricordare per noi", le sue parole.