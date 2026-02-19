Juve, basta alibi. La Stampa: "Spalletti a muso duro e cambia approccio. Anche con Yildiz"

"Spalletti a muso duro" scrive La Stampa soffermandosi sul momento della Juventus, reduce dal pesante ko in Champions contro il Galatasaray e attesa dalla gara con il Como di sabato in campionato. Il tecnico cambia approccio, basta alibi, e medita interventi sulla fase di non possesso e variazioni di sistema: ritorno alla difesa a 3, il bilancio delle reti incassate è salito a 13 reti in 4 partite.

Aggressività. In fase di possesso, con costruzione dal basso, Locatelli e compagni tendono a forzare la giocata e verticalizzare troppo. Spalletti vuole insistere sulla comprensione dei momenti della partita.

Leader dove siete? Nel momento del bisogno sono pochi i bianconeri che riescono a fare la differenza e alleggerire la pressione. Ultimamente anche Yildiz è meno determinante: Spalletti parlerà con il turco.