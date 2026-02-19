Cassano: "L'Italia è scarsa ma con Gattuso andrà al Mondiale". E su Allegri e Pio Esposito...

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Messaggero, Antonio Cassano ha parlato della Nazionale: "Io sono convinto che Gattuso, con le sue idee, col suo modo di lavorare, metterà la barca dritta e andremo al Mondiale. La Nazionale è scarsa, parliamoci chiaro, noi abbiamo un solo campione, Donnarumma".

In attacco per gli azzurri c'è Pio Esposito: "Allora, l’Italia ha quattro stelle sul petto, ricordiamocelo. Lui ha vent’anni e lo consideriamo un esordiente? Io e Totti abbiamo esordito a diciassette anni e in Nazionale c’erano grandi campioni. Pio, senza dubbio, sta facendo bene, ma non è titolare nell’Inter, vorrei vederlo con le pressioni addosso". Venendo al campionato italiano, l'ex fantasista ha espresso il suo parere sull'Inter che da sei anni è la più forte: "Con Inzaghi però ha fatto disastri, ha buttato al cesso tre scudetti. La migliore, per gioco espresso, è stata l’Atalanta. L’Inter di Chivu mi piace, è destinato ad andare via dall’Italia. Christian vuole proporre un calcio più europeo".

Infine un passaggio sul Milan: "E’ anticalcio. Allegri ha sempre proposto zero. Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo scudetto, senza fare quello che diceva lui. Dice sempre che conta vincere: ok, allora con la Juve ha vinto zero, quest’anno zero, come mai non vinci più e continui ad allenare e guadagnare soldi?".