Hojlund tira fuori il Napoli dalla lotta Scudetto: "Inter avanti, ma togliere il Milan sarebbe un errore"

Lunga intervista quella concessa da Rasmus Hojlund ai microfoni de Il Mattino, ad una settimana che domenica pomeriggio lo porterà ad affrontare la sua ex Atalanta. Queste le sue parole sulla Dea: "L’Atalanta mi è rimasta nel cuore, ho vissuto una stagione indimenticabile. Ma ora è Napoli che amo. Mi sto godendo quest’anno e sappiamo che ci aspetta una partita importante, sia per noi che per loro. E che noi proveremo a vincere, come ogni partita che giochiamo. Come sono cambiato? Sono più maturo, forte fisicamente e il modo in cui gioco è migliorato tanto. Quando ero a Bergamo, ero impaziente, volevo ottenere tutto velocemente. Pressavo tutto il tempo, come se non avessi una seconda possibilità. Ora gestisco meglio le mie energie".

Nel mezzo un'esperienza poco fortunata ma comunque importante al Manchester United in Premier League: "Le differenze tra Italia e Inghilterra? Qui quasi tutti si affidano alla marcatura a uomo mentre in Premier si attacca e contrattacca di continuo. Conta chi è più fisico e chi corre di più. In Italia, invece, tutto è più tattico".

Al danese è stato infine chiesto come vede la volata per lo Scudetto e, pur non sbilanciandosi, non ha citato il Napoli tra le contender: "39 punti ancora in palio non sono pochi. E secondo me togliere già il Milan dalla corsa sarebbe un errore. Nulla è già scritto nelle stelle, tutto può succedere ancora: perché tutti possono avere ancora gli stessi infortuni che abbiamo avuto noi. Ma l’Inter è molto avanti, ha un buon allenatore e una rosa formidabile".