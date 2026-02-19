Altro viaggio in Norvegia per una squadra italiana. Ma Bergen non è Bodo (1000km più a nord)

Uno scenario da inverno nordico ha accolto il Bologna nel sud della Norvegia: neve, strade ghiacciate e temperature sotto zero, ma guai a confondere Bergen con Bodo, che è stato invece il teatro della pesante sconfitta rimediata ieri dall'Inter. Bodø è infatti mille chilometri più a nord e offre asperità ben peggiori rispetto a quelle che affronteranno Vincenzo Italiano e i suoi rossoblù.

Bergen non è Bodo, al Brann Stadion l'erba è vera

È vero che ieri il club ha liberato un campo dalla neve caduta anche in mattinata per far allenare i ragazzi delle giovanili, ma intanto il Brann Stadion, casa del SK Brann, a differenza dell'Aspmyra Stadion, utilizza una superficie in erba naturale. Nonostante la diffusione del sintetico in Norvegia, il campo di Bergen mantiene l'erba, dotata di riscaldamento sotterraneo.

Una difficoltà in meno per la squadra rossoblù, chiamata a riscattare un filotto di sconfitte consecutive in Europa da parte delle italiane che ha un po' depresso le nostre ambizioni di gloria.