Venezia, Svoboda dopo il rinnovo: "Sono il capitano, desideravo continuare con questa maglia"

Il Venezia ha blindato Michael Svoboda con un contratto fino al 30 giugno 2029. Dopo la firma, il capitano dei lagunari, ha espresso tutta la sua gioia per il prolungamento del contratto:

“Questo rinnovo significa molto per me. Come tutti sanno, qui mi sento a casa, e poter continuare a vestire la maglia arancioneroverde, soprattutto da capitano, era qualcosa che desideravo profondamente. Qui si respira un’atmosfera unica, speciale, resa ancora più forte dal sostegno continuo e dalla passione dei nostri tifosi, che per noi rappresentano una spinta fondamentale ogni giorno. Sono orgoglioso di proseguire questo percorso e sono convinto che, restando uniti, potremo continuare a lottare per i nostri obiettivi e regalarci ancora grandi soddisfazioni insieme.”