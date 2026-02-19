Petrecca si dimette dal ruolo di Direttore di Rai Sport: lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi

"Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida".

E' quanto si legge da un comunicato ufficiale pubblicato negli scorsi minuti dalla Rai in cui sono state annunciare le dimissioni di Paolo Petrecca.

Una decisione inevitabile dopo lo rimozione delle firme dei giornalisti Rai in seguito alle tante gaffe fatte da Petrecca nel corso della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, in cui il direttore di Rai Sport ha confuso lo Stadio di San Siro con l'Olimpico, ha scambiato l'attrice italiana Matilda De Angelis con la cantante statunitense Mariah Carey e ha riconosciuto soltanto Paola Egonu tra i sei pallavolisti tedofori della cerimonia, suscitando le ire dei capitani delle Nazionali maschile e femminile Simone Giannelli e Anna Danesi. Una brutta figura in mondo visione che aveva spinto i giornalisti Rai a sfiduciarlo in diretta.