Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, Donadoni incassa la fiducia. Anche se non ci sono differenze con D'Angelo

Spezia, Donadoni incassa la fiducia. Anche se non ci sono differenze con D'AngeloTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 11:41Serie B
Luca Bargellini

Lo Spezia aveva iniziato la stagione 2025/26 con un obiettivo chiaro: tornare in Serie A. A febbraio, invece, il club ligure si ritrova a guardare con apprensione la zona playout e il baratro della Serie C. Una caduta libera che ha già bruciato un allenatore e che, numeri alla mano, non sembra essersi arrestata nemmeno con il cambio di guida tecnica.

L'era D'Angelo: un inizio da dimenticare
Luca D'Angelo aveva già guidato lo Spezia nella stagione precedente, e la fiducia della società sembrava solida. Soprattutto dopo la finale playoff (poi persa) contro la Cremonese. Ma l'avvio di campionato è stato un disastro: nelle prime 11 giornate, i bianconeri raccolgono appena 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi, 6 sconfitte), con un misero bottino di 10 gol segnati e 15 subiti, per una media di 0,64 punti a partita. Il punto più basso è l'inizio: sconfitta casalinga alla prima giornata contro la Carrarese per 0-2, seguita da un altro ko esterno col Venezia (2-0) e dalla beffa interna col Cesena (1-2). L'unico lampo, la convincente vittoria ad Avellino per 0-4 alla 9ª giornata, arriva troppo tardi. Il 4 novembre 2025, dopo la sconfitta a Monza, D'Angelo viene esonerato.

Arriva Donadoni: cambia tutto, ma non i risultati
Al posto del tecnico pesarese viene chiamato Roberto Donadoni, nome di grande prestigio e spessore nel calcio italiano. L'ex commissario tecnico della Nazionale ha portato esperienza e autorevolezza, ma le prime settimane sono un saliscendi tutt'altro che rassicurante: sconfitta per 4-1 a Mantova alla 13ª giornata, poi altri tre ko contro Frosinone, Südtirol e Palermo, inframezzati dai successi contro Sampdoria, Virtus Ventella e Pescara.
In 14 partite sotto la sua gestione, lo Spezia totalizza 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte), con 10 gol fatti e 17 subiti. La media sale leggermente a 1,07 punti a partita rispetto agli 0,64 di D'Angelo, ma il rendimento complessivo resta insufficiente per una squadra che ambiva a ben altro. L'ultima sconfitta casalinga contro il Frosinone (0-2) il 15 febbraio 2026 fotografa bene la situazione: lo Spezia fatica a fare risultato anche tra le mura amiche.

I numeri non mentono: la crisi è strutturale
Sommando le due gestioni, lo Spezia ha archiviato la 25ª giornata con 22 punti complessivi (5 vittorie, 7 pareggi, 13 sconfitte), una media di poco superiore a 0,88 punti a gara. Una continuità nel segno della mediocrità che racconta come il problema non sia solo di natura tecnica, ma probabilmente più profondo: rosa, organizzazione, progetto. Cambiare allenatore non ha spostato l'equilibrio in modo significativo.

La proprietà conferma Donadoni: una scommessa sul futuro
Nonostante tutto, la proprietà ha scelto di non cambiare nuovamente panchina e ha rinnovato la fiducia a Donadoni, il cui contratto è in scadenza al 30 giugno 2026. Una decisione che può essere letta come pragmatismo (un terzo cambio sarebbe stato un segnale di resa totale) ma che scarica sull'allenatore bergamasco una pressione enorme: salvare lo Spezia dalla retrocessione in Serie C, un epilogo che fino a pochi mesi fa sembrava fantascienza per un club che sognava la massima serie.

Il countdown è iniziato. E lo Spezia, tra le mura del Picco e nei campi di tutta Italia, gioca una partita che non può permettersi di perdere.

Articoli correlati
Dalla Serie B alla Conference League, guarda quanti 'cadetti' si rivedono Dalla Serie B alla Conference League, guarda quanti 'cadetti' si rivedono
Spezia, avanti con Donadoni: il patron Roberts ha scelto la linea della stabilità... Spezia, avanti con Donadoni: il patron Roberts ha scelto la linea della stabilità
Panchine Serie B 2025/26: per il post Biancolino, l'Avellino si affida a Ballardini... Panchine Serie B 2025/26: per il post Biancolino, l'Avellino si affida a Ballardini
Altre notizie Serie B
Serie B, gli arbitri della 26ª giornata: Arena per Venezia-Pescara, Mucera a Frosinone... Serie B, gli arbitri della 26ª giornata: Arena per Venezia-Pescara, Mucera a Frosinone
"Balla coi lupi" è già tormentone: tifosi dell'Avellino soddisfatti dell'arrivo di... "Balla coi lupi" è già tormentone: tifosi dell'Avellino soddisfatti dell'arrivo di Ballardini
Un nuovo Anelka in Italia: Kais, figlio di Nicolas, si allena con la Primavera del... Un nuovo Anelka in Italia: Kais, figlio di Nicolas, si allena con la Primavera del Modena
Modena, Dellavalle: "Con la Juve Stabia scontro diretto. Il sintetico non deve essere... Modena, Dellavalle: "Con la Juve Stabia scontro diretto. Il sintetico non deve essere un alibi"
Un altro rinnovo per il Monza dopo Ciurria: Leonardo Colombo ha firmato fino al 2029... UfficialeUn altro rinnovo per il Monza dopo Ciurria: Leonardo Colombo ha firmato fino al 2029
Dalla Serie B alla Conference League, guarda quanti 'cadetti' si rivedono Dalla Serie B alla Conference League, guarda quanti 'cadetti' si rivedono
Avellino, restroscena su Pagliuca: per il dietrofront potrebbe aver inciso il volere... Avellino, restroscena su Pagliuca: per il dietrofront potrebbe aver inciso il volere della squadra
Spezia, Donadoni incassa la fiducia. Anche se non ci sono differenze con D'Angelo... Spezia, Donadoni incassa la fiducia. Anche se non ci sono differenze con D'Angelo
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
3 Duro attacco di Thuram a Mourinho: "Piccolo uomo, nelle sue parole narcisismo bianco"
4 Spalletti preme per il restyling, Tuttosport in prima pagina: "Devono rifare la Juve"
5 Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, sospiro di sollievo per Dybala: non è prevista l'operazione al ginocchio
Immagine top news n.1 Due pesi e due misure? Il Verona e l'espulsione di Orban: quando la legge non è uguale per tutti
Immagine top news n.2 Niente trasferte per Napoli, Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso
Immagine top news n.3 Napoli, Hojlund: "Senza gli infortuni saremmo vicini all'Inter e tra le migliori 16 in Champions"
Immagine top news n.4 La stagione da record del mercato del Brann e il ritorno al passato 'vietato' per Helland
Immagine top news n.5 Inter, notte fonda in Norvegia: il Bodo passa 3-1 e Chivu perde Lautaro
Immagine top news n.6 Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno
Immagine top news n.7 Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Infantino verso il Mondiale 2026: "Incredibile. Richieste per 500 milioni di biglietti in 4 settimane"
Immagine news Serie A n.2 Il Tar blocca tre club. Aggiornamenti su McTominay, Dybala e Pavlovic: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Grosso: "Nel secondo tempo di Udine abbiamo dovuto sciogliere i cavalli"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Grosso: "Col Verona occasione per proseguire il nostro momento bello"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, il talento Trepy ha rinnovato il suo contratto. Tutti i dettagli
Immagine news Serie A n.6 Milan, l'esito degli esami di Pavlovic: vasto ematoma all'osso peroneale ma nessuna frattura
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, gli arbitri della 26ª giornata: Arena per Venezia-Pescara, Mucera a Frosinone
Immagine news Serie B n.2 "Balla coi lupi" è già tormentone: tifosi dell'Avellino soddisfatti dell'arrivo di Ballardini
Immagine news Serie B n.3 Un nuovo Anelka in Italia: Kais, figlio di Nicolas, si allena con la Primavera del Modena
Immagine news Serie B n.4 Modena, Dellavalle: "Con la Juve Stabia scontro diretto. Il sintetico non deve essere un alibi"
Immagine news Serie B n.5 Un altro rinnovo per il Monza dopo Ciurria: Leonardo Colombo ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie B n.6 Dalla Serie B alla Conference League, guarda quanti 'cadetti' si rivedono
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lupo: “Il progetto delle seconde squadre non mi ha convinto. FVS? La è strada giusta”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, la panchina di Raffaele resta in bilico: Stendardo e Caserta le alternative
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, è in arrivo una penalizzazione pesantissima: il club rischia il -9
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Marchetti: "Troppo discontinui. Playoff? Possiamo essere protagonisti"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, due anni di spese pazze con ingaggi nettamente superiori alla media per la Serie C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, recupero 25ª giornata Girone C: il Catania batte il Trapani. E tiene viva la corsa promozione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve all'Allianz per un posto nei quarti. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV