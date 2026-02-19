Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Venezia blinda Svoboda: il difensore austriaco ha rinnovato fino al 2029

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 11:20Serie B
Daniel Uccellieri

Michael Svoboda e il Venezia, avanti insieme: il difensore ha rinnovato il contratto fino al 2029, di seguito la nota del club:

Il Venezia FC comunica che il difensore Michael Svoboda ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2029.

Arrivato al Venezia FC nella stagione 20/21, Michael Svoboda, 27 anni, ha finora totalizzato 125 presenze con la maglia lagunare, impreziosite da 4 gol e 5 assist. Protagonista delle promozioni in Serie A del 20/21 e del 23/24, è diventato capitano della squadra nell’attuale stagione sportiva, affermandosi oggi come uno dei simboli del percorso di crescita del Venezia FC e del forte legame con la città e i suoi tifosi.

Michael Svoboda, difensore Venezia FC
“Questo rinnovo significa molto per me. Come tutti sanno, qui mi sento a casa, e poter continuare a vestire la maglia arancioneroverde, soprattutto da capitano, era qualcosa che desideravo profondamente. Qui si respira un’atmosfera unica, speciale, resa ancora più forte dal sostegno continuo e dalla passione dei nostri tifosi, che per noi rappresentano una spinta fondamentale ogni giorno. Sono orgoglioso di proseguire questo percorso e sono convinto che, restando uniti, potremo continuare a lottare per i nostri obiettivi e regalarci ancora grandi soddisfazioni insieme.”

