Da Hogh a Schick, tutti i "Player of the Match" delle gare d'andata dei playoff di Champions

La UEFA ha annunciato tutti i "Player of the Match" delle sfide d'andata dei playoff di Champions League. La scelta è stata come sempre effettuata dal gruppo di osservatori tecnici presente in ogni incontro, con la consegna del trofeo al termine dei 90 minuti.

Martedì 17 febbraio, nella gara tra Galatasaray e Juventus, terminata 5-2, il premio è andato a Gabriel Sara per la sua prestazione decisiva, mentre Serhou Guirassy è stato il protagonista nella vittoria per 2-0 del Borussia Dortmund sull'Atalanta. Nel match Benfica-Real Madrid, terminato 0-1, a distinguersi è stato Aurélien Tchouaméni, come in Monaco-Paris Saint-Germain 2-3 il migliore è stato il connazionale Desiré Doué.

Ieri, invece, l’attenzione si è spostata sul Newcastle, capace di un clamoroso 6-1 sul Qarabağ grazie alla prestazione maiuscola di Anthony Gordon, autore di un poker. Nel 3-3 tra Club Brugge e Atletico Madrid il premio è andato a Hans Vanaken. Nel trionfo 3-1 del Bodø/Glimt sull’Inter, invece, il migliore in campo è stato Kasper Høgh, mentre Patrik Schick è stato protagonista assoluto nell’1-2 dell’Leverkusen contro l’Olympiacos.