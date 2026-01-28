Il Fenerbahce non si ferma, dopo Guendouzi può arrivare un altro centrocampista francese:

N’Golo Kanté potrebbe presto tornare nel grande calcio europeo. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto tra cinque mesi con l’Al-Ittihad, è finito nuovamente nel mirino del Fenerbahçe, che ha deciso di accelerare per portarlo a Istanbul già durante questa finestra invernale. Secondo quanto riportato dalla stampa turca, l’accordo tra il giocatore e il club è già stato raggiunto: ora resta da convincere la società saudita a dare il via libera all’operazione.

A 34 anni e con 65 presenze in Nazionale, Kanté continua a essere un profilo di assoluto livello internazionale. Campione del mondo nel 2018 e punto di riferimento di qualsiasi squadra per equilibrio, esperienza e intensità, il francese rappresenterebbe un rinforzo di peso per il centrocampo gialloblù. Il Fenerbahçe, attualmente secondo in campionato, ha già dimostrato di voler alzare ulteriormente l’asticella, come testimonia l’ingaggio recente di Matteo Guendouzi dalla Lazio per circa 30 milioni di euro.

La dirigenza spinge per chiudere l’operazione il prima possibile, sfruttando anche la situazione contrattuale favorevole del giocatore. L'Al-Ittihad, però, non ha ancora dato il proprio assenso definitivo, e sarà necessario trovare un’intesa economica per anticipare l’addio rispetto alla naturale scadenza di giugno.