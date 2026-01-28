TMW Fenerbahce, il colpo Kanté si farà: a un passo l'intesa tra il giocatore e l'Al Ittihad

Il Fenerbahce non si è dato per vinto e alla fine ha avuto ragione. Secondo le ultime informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, il club turco chiuderà nella giornata odierna il secondo colpo a centrocampo del mercato invernale. Peraltro un campione del Mondo del 2018.

È a un passo, appunto, l'intesa per N’Golo Kanté, centrocampista francese di 34 anni: la trattativa dovrebbe chiudersi entro il termine della giornata tra il giocatore e l'Al Ittihad. Ci sono dei dettagli da sistemare in merito all'uscita del giocatore, avendo ancora 6 mesi rimanenti di contratto (fino al 30 giugno 2026).

Non resta che capire se e quali saranno eventualmente le cifre riguardo l'indennizzo che potrebbe spettare ai sauditi in cambio della cessione dell'ex Chelsea. Tuttavia da settimane ormai i gialloblù avevano raggiunto un'intesa totale con Kanté per il trasferimento nel mese di gennaio, salvo poi il muro innalzato dal club saudita. Dopo Mateo Guendouzi, Domenico Tedesco dunque si prepara ad abbracciare un altro top player da aggiungere alla zip di centrocampo.