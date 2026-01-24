TMW Il Franchi saluta Commisso. Squadre in campo e la Fiesole scrive: "Continua a tifarci da lassù"

Nella prima al Franchi dalla scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina venuto a mancare nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 all’età di 76 anni, i viola hanno organizzato un emozionante tributo prima del fischio di inizio della gara contro il Cagliari.

Tutte le squadre della Fiorentina, dalla Primavera ai pulcini, sia maschili che femminili, hanno sfilato sulle note di ‘Sarà per te’ di Francesco Nuti con in mano una rosa bianca mentre sullo sfondo campeggiava uno striscione fatto dalla Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo viola, con la scritta ‘Ciao Presidente. Grazie di tutto’ e nel cerchio di centrocampo figurava un telone con il volto del patron gigliato.

I tributi, però, non sono finiti qui, perché la Fiorentina giocherà la partita con una maglietta speciale, in cui sono state stampate le lettere RBC (Rocco Benito Commisso) appena sotto allo stemma.

Inoltre la Curva Fiesole ha scritto il seguente comunicato dal titolo ‘GRAZIE PRESIDENTE’: “Caro Presidente, con queste poche righe vogliamo salutarti e ringraziarti. Sì, dobbiamo farlo perché in questi anni hai gestito la Fiorentina con passione. La prima volta che ci siamo visti (una delle poche) quando eri appena arrivato, e tutti chiedevano e parlavano di “moneeey”, ti dicemmo una cosa: “I tuoi soldi non ci interessano, ci interessa che tu gestisca la Fiorentina con amore e passione”. Beh, dal nostro punto di vista, a modo tuo, lo hai fatto. Magari talvolta sbagliando a chi affidarti, magari con persone incompetenti, ma lo hai fatto. Come in qualche modo, hai sempre avuto una forma di rispetto verso la Curva Fiesole, e noi questo non lo dimentichiamo. Buon viaggio Presidente, anche da lassù, continua a tifare viola”.