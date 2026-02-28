Prevenzione in ricordo di Astori: prima di Udinese-Fiorentina check up cardiologici gratuiti

Un piccolo grande gesto in ricordo di Davide Astori. Lunedì sera prima del match fra Udinese e Fiorentina l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale offrirà un check-up cardiologico gratuito presso i punti presenti al Bluenergy Stadium in ricordo di Davide Astori, scomparso il 4 marzo proprio prima di un match fra viola e bianconeri. Questo il comunicato della Lega di Serie A:

"Il match tra Udinese e Fiorentina di lunedì 2 marzo sarà, a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa avvenuta il 4 marzo di otto anni fa, l’occasione per onorare la memoria dell’ex capitano viola Davide Astori. Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Calcio Serie A hanno infatti deciso di unire memoria e responsabilità sociale: al momento di ricordo che si terrà sul prato del Bluenergy Stadium prima di Udinese-Fiorentina, sarà abbinato un messaggio concreto di prevenzione cardiologica. Nel nome di Davide, il ricordo si traduce infatti in un’azione rivolta alla salute: in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, è stato attivato un progetto di screening cardiologici gratuiti dedicato a chiunque fosse interessato.

In occasione di Udinese-Fiorentina, i tifosi potranno inquadrare il QR code presente sulle locandine dedicate all’iniziativa e proiettato sui maxischermi per manifestare il proprio interesse. I check-up gratuiti promossi dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale si svolgeranno prossimamente proprio nei locali dello stadio dei bianconeri in date da definirsi. Tutti coloro che non saranno presenti allo stadio avranno la possibilità di aderire compilando un modulo, che verrà condiviso sui canali social di Udinese Calcio. Un gesto concreto che trasforma il ricordo in impegno, affinché la prevenzione diventi patrimonio condiviso e la memoria di Davide continui a generare consapevolezza e cura".