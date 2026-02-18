Il freddo glaciale e un bomber da non sottovalutare: Inter, attenta a Hogh

Temperature rigide, il gelo norvegese e giocatori tutt'altro che da sottovalutare. Sarà una sfida da non prendere sotto gamba quella di oggi in casa del Bodo/Glimt per l'Inter di Christian Chivu. Che dopo la tempesta per i casi arbitrali per la gara contro la Juventus dovrà affrontare il gelo sul campo in Champions League. E nella formazione norvegese ci sono giocatori interessanti e da considerare come pericoli importanti come il centravanti danese Kasper Hogh.

Il classe 2000 sa segnare, sa rendersi pericoloso, già 3 reti in questa Champions. Ne sa qualcosa anche l'Atletico Madrid, contro cui Hogh ha segnato nel clamoroso e pesante 2-1 esterno del Metropolitano. Il classe 2000 è arrivato al Bodo dopo esser cresciuto in patria: Randers, Valur (in Islanda), Hobro, AaB, poi inizia in Norvegia in prestito allo Stabaek che lo acquista nel 2023. L'esplosione, però, è al Bodo dove inizia a segnare senza sosta dal 2024.

41 reti in 80 partite, è un giocatore interessante, fisico, atletico, da seguire nonostante non sia di primissimo pelo. Sa attaccare gli spazi e giocare in area. Il tecnico Kjetil Knutsen è stato chiaro e ha già messo sull'attenti l'Inter. "Sarà una gara dura, affrontiamo una squadra molto forte. L'Inter è una delle squadre europee di punta, con qualità nei singoli e nella squadra. Dobbiamo fare le cose a modo nostro, in base alla nostra posizione. Dobbiamo avere un gruppo che abbia fame di lavorare, non importa se ci siano meno dieci gradi o ancora meno, e credo che ci siamo riusciti". E per scaldare la Norvegia è già pronto il danese Hogh...