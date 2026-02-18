Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Flo avvisa l'Inter: "A Bodo deve preoccuparsi... del vento. Il sintetico non è poi così male"

Flo avvisa l'Inter: "A Bodo deve preoccuparsi... del vento. Il sintetico non è poi così male"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 08:49Serie A
Alessio Del Lungo

Tore Andre Flo è una leggenda in Norvegia e adesso allena l'Under 17 della Nazionale, ma nel suo passato c'è anche l'Italia, visto che ha indossato pure la maglia del Siena dal 2003 al 2005. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato come l'Inter, impegnata oggi in trasferta in casa del Bodo/Glimt, più che del sintetico e del freddo, deve preoccuparsi del vento: "Qui ti accorgi che il campo non è così male. I nerazzurri sono comunque una super squadra con un ottimo allenatore. Chivu me lo ricordo bene in campo".

Da ex attaccante non ha potuto fare a meno che elogiare Lautaro Martinez, che a suo modo di vedere vale i migliori del mondo. Il 52enne addirittura lo paragona a Erling Haaland: "Non ha eguali nella finalizzazione, ma pochi sono belli da vedere come l'argentino". Poi si sofferma pure su Pio Esposito: "Mi aveva impressionato con l'Italia, evidentemente tutto il bene che si dice di lui è vero".

Tore Andre Flo infine ricorda i momenti trascorsi nel nostro Paese e la coppia che formava insieme a Enrico Chiesa. Indimenticabile anche la battaglia con Cannavaro al Mondiale in Francia nel '98: "Non ho mai visto un difensore saltare come lo faceva lui".

Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Inter, pronto il rinnovo (anti-Arsenal) per Pio Esposito: 3 milioni all'anno per... Inter, pronto il rinnovo (anti-Arsenal) per Pio Esposito: 3 milioni all'anno per il bomber
Fabregas: "Voglio dare tutta la vita al Como. Top club? In tanti 3 settimane dopo... Fabregas: "Voglio dare tutta la vita al Como. Top club? In tanti 3 settimane dopo sono fuori"
Napoli, almeno loro: gli infortuni di Spinazzola e McTominay non preoccupano Napoli, almeno loro: gli infortuni di Spinazzola e McTominay non preoccupano
Juventus, oggi verranno valutate le condizioni di Bremer: il problema è di tipo muscolare... Juventus, oggi verranno valutate le condizioni di Bremer: il problema è di tipo muscolare
Castro e Odgaard fatti, Freuler, Orsolini e Lucumi lontani: il punto sui rinnovi... Castro e Odgaard fatti, Freuler, Orsolini e Lucumi lontani: il punto sui rinnovi in casa Bologna
Vaciago sul ko Juve: "Che figuraccia, troppi giocatori non sono all'altezza di una... Vaciago sul ko Juve: "Che figuraccia, troppi giocatori non sono all'altezza di una big"
Marcio Amoroso: "Oggi farei 30 gol. Udine? Calori mi appese al muro, fu la svolta"... Marcio Amoroso: "Oggi farei 30 gol. Udine? Calori mi appese al muro, fu la svolta"
"Arrivederci Juve!": il 5-2 del Galatasaray celebrato sulle prime pagine in Turchia... "Arrivederci Juve!": il 5-2 del Galatasaray celebrato sulle prime pagine in Turchia
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
2 Ezio Greggio: "Da anni la Juve fa acquisti sbagliati. Non si campa solo sui miracoli di Yildiz"
3 Milan-Como, le probabili formazioni: giocano Leao e De Winter, Baturina confermato a sinistra
4 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
5 Disastro Juve in Turchia, Balzarini: "Errori banali ma Di Gregorio non colpevole tutte fucilate imparabili"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Hic et nunc, non c'è altra strada: usate un po' la massima che volete. Il senso di Milan-Como è uno
Immagine top news n.1 Champions da brividi a Bodø: l'Inter contro i fulmini di Norvegia, sfida ad alta tensione
Immagine top news n.2 Notte amara al Rams Park: la Juventus crolla e ora serve un’impresa
Immagine top news n.3 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Immagine top news n.4 Bastoni si scusa, Chivu tira dritto: Inter oltre le polemiche, c'è la sfida Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Chiellini e Comolli fermati dal Giudice Sportivo. Open VAR: “Ci poteva stare la simulazione”
Immagine top news n.6 Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, le pagelle: Guirassy in versione Predator, Pasalic innocuo
Immagine top news n.7 Il primo atto è del Borussia Dortmund: 2-0 al Signal Iduna Park, l'Atalanta resiste ma non punge
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, le parole di Chivu e Marotta: il commento da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Discreti: "Juve, se poi con Spalletti esci da Coppa Italia e Champions..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, pronto il rinnovo (anti-Arsenal) per Pio Esposito: 3 milioni all'anno per il bomber
Immagine news Serie A n.2 Fabregas: "Voglio dare tutta la vita al Como. Top club? In tanti 3 settimane dopo sono fuori"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, almeno loro: gli infortuni di Spinazzola e McTominay non preoccupano
Immagine news Serie A n.4 Juventus, oggi verranno valutate le condizioni di Bremer: il problema è di tipo muscolare
Immagine news Serie A n.5 Castro e Odgaard fatti, Freuler, Orsolini e Lucumi lontani: il punto sui rinnovi in casa Bologna
Immagine news Serie A n.6 Vaciago sul ko Juve: "Che figuraccia, troppi giocatori non sono all'altezza di una big"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'avvicendamento Biancolino-Ballardini il 9° della stagione in B. Trend in calo rispetto al passato
Immagine news Serie B n.2 Aglietti: "Venezia e Monza favorite per la A. Ai playoff occhio al Modena di Sottil"
Immagine news Serie B n.3 Lotta Salvezza in Serie B: per evitare i playout servono 42-44 punti. Gli scenari
Immagine news Serie B n.4 Avellino, scelto Ballardini in panchina: esperienza da Serie A ma appena 11 gare in B
Immagine news Serie B n.5 Avellino, fatta per il nuovo allenatore: in arrivo Davide Ballardini
Immagine news Serie B n.6 Spezia, niente ritorno in panchina per D'Angelo. Stillitano conferma Donadoni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, recupero 25ª giornata: Catania-Trapani questa sera alle 20:30
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese e Foggia, scossa in panchina: Boscaglia e Pazienza per la svolta
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Minaj manda in estasi la Cavese
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Varone ha già conquistato Gubbio
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis ferma la striscia record di Gallo
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Boscaglia alla Samb, Pazienza a Foggia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV