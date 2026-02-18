Flo avvisa l'Inter: "A Bodo deve preoccuparsi... del vento. Il sintetico non è poi così male"

Tore Andre Flo è una leggenda in Norvegia e adesso allena l'Under 17 della Nazionale, ma nel suo passato c'è anche l'Italia, visto che ha indossato pure la maglia del Siena dal 2003 al 2005. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato come l'Inter, impegnata oggi in trasferta in casa del Bodo/Glimt, più che del sintetico e del freddo, deve preoccuparsi del vento: "Qui ti accorgi che il campo non è così male. I nerazzurri sono comunque una super squadra con un ottimo allenatore. Chivu me lo ricordo bene in campo".

Da ex attaccante non ha potuto fare a meno che elogiare Lautaro Martinez, che a suo modo di vedere vale i migliori del mondo. Il 52enne addirittura lo paragona a Erling Haaland: "Non ha eguali nella finalizzazione, ma pochi sono belli da vedere come l'argentino". Poi si sofferma pure su Pio Esposito: "Mi aveva impressionato con l'Italia, evidentemente tutto il bene che si dice di lui è vero".

Tore Andre Flo infine ricorda i momenti trascorsi nel nostro Paese e la coppia che formava insieme a Enrico Chiesa. Indimenticabile anche la battaglia con Cannavaro al Mondiale in Francia nel '98: "Non ho mai visto un difensore saltare come lo faceva lui".