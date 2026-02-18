Fiorentina, ristrutturazione del Franchi: oggi la posa della maxi-trave. Il punto

Vanno avanti i lavori per il restyling dello stadio Artemio Franchi. Nella giornata di ieri i delegati di Uefa e Figc hanno visitato l'impianto per vedere da vicino quale sia lo stato di avanzamento dei lavori in corso. Sullo sfondo c'è la candidatura dell'impianto agli Europei di calcio 2032.

Tra i presenti c'erano la sindaca Sara Funaro, l'assessora allo sport Letizia Perini, rappresentanti della Fiorentina, la delegazione della Uefa composta dal ceo di Uefa Events Sa, Martin Kallen, dall'executive director Michele Uva, dal director national team football operations Andreas Mex Schaer e la delegazione della Figc composta da Antonio Talarico, Giovanni Spitaleri e Matteo Galdelli.

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, nella visita dei delegati è avvenuto anche un sopralluogo all’interno dell'impianto, fra il cantiere e le aree limitrofe. Un modo per dare anche continuità al vertice che c’era stato lo scorso novembre a Nyon. I contatti fra le parti proseguiranno fino al momento della della presentazione della candidatura di Firenze alla manifestazione sportiva, che dovrà avvenire entro luglio 2026.

Intanto nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, alle 12:15 la sindaca Funaro sarà al Franchi nel piazzale di Maratona, per la posa della maxi-trave. Un passaggio importante nel processo di rinnovamento dell'impianto.