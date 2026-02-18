"Arrivederci Juve!": il 5-2 del Galatasaray celebrato sulle prime pagine in Turchia

In Turchia celebrano la larga vittoria ottenuta dal Galatasaray di Buruk Okan sulla Juventus: 5-2 per Victor Osimhen e compagni contro la Juventus nell'andata dei playoff con vista ottavi. Nella sfida di ritorno, prevista il 25 febbraio a Torino, ai bianconeri servirà una prestazione di tutt'altro livello per provare una grande rimonta e ottenere la qualificazione.

Il quotidiano Milliyet Spor oggi in prima pagina titola in italiano: "Grande Galatasaray". Poi si legge: "Il Galatasaray ha scritto una nuova epopea in Europa, regalando alla Juventus un incubo nei play-off di Champions League. Gabriel Sara ha aperto il match, seguito da Noa Lang con una doppietta. Sanchez e Boey hanno incrementato il vantaggio, sottomettendo i bianconeri. I gol di Koopmeiners sono rimasti solo una statistica".

Tspor titola: "I Leoni fanno a pezzi la Juve". "La leggendaria notte di Cimbom", scrive invece il quotidiano Hurriyet Spor. "Così si scrive la storia! Arrivederci Juve", se la ride il quotidiano Sabah Spor. "Gli italiani sono scioccati" - si legge ancora - "Gli italiani rispondono al gol di Sara con una doppietta di Koopmeiners. Cimbom non si ferma! Con Lang (2), Sanchez e Boey, ecco un risultato storico che mette in ginocchio la squadra di Torino". Di seguito alcune delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Turchia, usciti questa mattina in edicola.