Aglietti: "Venezia e Monza favorite per la A. Ai playoff occhio al Modena di Sottil"
Ospite delle colonne di TMW all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Alfredo Aglietti, tecnico con una lunga esperienza in particolare in Serie B e Serie C, ha analizzato il momento del torneo cadetto:
In B la Samp torna a respirare.
"Ha fatto un filotto importante e fa sì che il finale di stagione possa essere più tranquillo. Penso che alla fine la Samp si tirerà fuori dalla zona retrocessione".
Chi andrà in A?
"Venezia e Monza".
E ai playoff chi può vincere?
"Palermo e Frosinone. E occhio al Modena che è forte. Sta facendo bene anche il Catanzaro. Ma ai playoff il Palermo può avere qualcosa in più delle altre".
E lei mister?
"Guardo partite. Mi aggiorno. C'è stato qualcosa in C, ma mi piacerebbe avere un'altra chance in Serie B".
