Il Genoa a Diego Lopez: "Confidiamo nelle sue prerogative". Chi è il nuovo ds del Grifone

Diego Lopez è il nuovo direttore sportivo del Genoa. Già in città da alcune ore, è arrivato anche il comunicato del club, che dunque ha scelto l'ex Lens al posto di Ottolini. "Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali”, hanno dichiarano il presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andres Blazquez, “per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un’ottica sia di breve che di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro”.

Tra primissimi compiti del nuovo Direttore sportivo Diego Lopez, ci sarà anche e soprattutto quello di scegliere il nuovo allenatore in sostituzione di Patrick Vieira (qui le ultime sulle panchina rossoblù).

Chi è Diego Lopez, la scheda di TMW - Nato a Valencia l'8 agosto 1989, Lopez ha presto lasciato il suo paese per formarsi in Francia. Ha iniziato la sua carriera da osservatore agli ordini di un maestro d'eccezione, sotto la guida di quel Luis Campos che in questi anni con Luis Enrique sta guidando il PSG più vincente di sempre. Dopo quattro stagioni da osservatore al Lille Lopez ha intrapreso la prima avventura da direttore sportivo. L'ha fatto in Belgio, nel Mouscron: da agosto 2020 a maggio 2021. Va via prima dell'inizio della successiva stagione, da ottobre riparte come capo degli osservatori del Bordeaux. Resta tra i girondini per tre stagioni e poi nell'estate 2024 passa al Lens. Anche qui capo degli osservatori, ma solo per un'estate perché dal successivo settembre viene promosso direttore sportivo. Un ruolo che ha ricoperto fino allo scorso maggio.

Lopez al Lens ha quindi condotto in prima persona una sola campagna trasferimenti, ovvero quella dello scorso gennaio. Una campagna acquisti però tutt'altro che banale perché se sul fronte acquisti le spese tra Goduine Koyalipou del CSKA Sofia e Mathew Ryan della Roma non sono andate oltre i tre milioni di euro, sul fronte cessioni il Lens ha incassato circa ottanta milioni di euro con le cessioni di Abdukodir Khusanov (al Manchester City per 40 milioni), Brice Samba (al Rennes per circa 15 milioni di euro) e Kevin Danso, centrale austriaco passato al Tottenham in prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro.

Nonostante gli addii importanti, il Lens ha concluso l'ultima Ligue 1 all'ottavo posto. Una stagione importante per i rosso-oro e per il suo ex direttore sportivo che da mesi è uno dei giovani dirigenti più chiacchierati d'Europa. Nelle scorse settimane è stato vagliato anche da Damien Comolli per la Juventus, ora inizia la sua nuova avventura al Genoa.