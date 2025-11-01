Ufficiale Diego Lopez è il nuovo ds del Genoa: "Confido di essere all'altezza delle aspettative"

Adesso è ufficiale, Diego Lopez è il nuovo direttore sportivo del Genoa. Ecco il tanto atteso comunicato: "Genoa CFC comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore, nelle società sportive del Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens".

"Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali”, hanno dichiarano il presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andres Blazquez, “per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un’ottica sia di breve che di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro”.

"Ringrazio la proprietà e il management per la fiducia”, commenta lo stesso Diego Lopez. “È un onore lavorare per un club di grandi tradizioni, con una grande tifoseria e con una progettualità chiara sulle azioni da intraprendere: ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso. Confido di essere all’altezza delle aspettative di questa Società e desidero porgere un saluto a tutti quelli che vogliono il bene del Genoa".

Tra primissimi compiti del nuovo Direttore sportivo Diego Lopez (qui la scheda sul dirigente), già in città da qualche ora, ci sarà anche e soprattutto quello di scegliere il nuovo allenatore in sostituzione di Patrick Vieira (qui le ultime sulle panchina rossoblù).