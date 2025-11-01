Zaniolo stende l'Atalanta, al Maradona Conte riceve Fabregas: le top news delle 18

Zaniolo lancia l'Udinese, Atalanta ko - La 10^ giornata di Serie A inizia con il successo dell'Udinese per 1-0 contro l'Atalanta. Decisivo il gol di Zaniolo, nel finale del primo tempo. Così ha parlato il match winner a fine partita: "Sono felicissimo perchè ha aiutato la squadra ai tre punti. Ringrazio i miei compagni per avermi accolto come una famiglia". Non cerca alibi, invece Juric: "Cosa è mancato oggi? Penso tutto: ritmi, gioco, tecnica. Prestazione sbagliata".

Alle 18.00 Napoli-Como - Il programma del sabato di Serie A prosegue con il match tra Napoli e Como. Conte ritrova Rrahmani in difesa e in avanti si affida a Hojlund come riferimento centrale. Sul fronte lariano, Fabregas si affida a Morata con alle spalle Addai, Nico Paz e Diao. L'uomo copertina dei partenopei è Anguissa, di cui ha parlato il ds Manna nel pre gara: "Le sensazioni del ragazzo sono quelle che mette in campo, sta bene e sta esprimendo un grande calcio: è un giocatore centrale per noi, un leader silenzioso. Abbiamo un'opzione unilaterale per il rinnovo, ma non c'è fretta, sono cose da discutere con gli agenti".

Genoa, Dego Lopez sostituisce Ottolini per il ruolo di ds - Dopo la risoluzione del contratto di Ottolini, il Genoa annuncia l'ingaggio di Diego Lopez per il ruolo di ds. Di seguito il comunicato ufficiale: "Genoa CFC comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore, nelle società sportive del Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens". Le prime parole di Diego Lopez: “È un onore lavorare per un club di grandi tradizioni, con una grande tifoseria e con una progettualità chiara sulle azioni da intraprendere: ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso. Confido di essere all’altezza delle aspettative di questa Società e desidero porgere un saluto a tutti quelli che vogliono il bene del Genoa".