Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Zaniolo stende l'Atalanta, al Maradona Conte riceve Fabregas: le top news delle 18

Zaniolo stende l'Atalanta, al Maradona Conte riceve Fabregas: le top news delle 18TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Serie A
Paolo Lora Lamia

Zaniolo lancia l'Udinese, Atalanta ko - La 10^ giornata di Serie A inizia con il successo dell'Udinese per 1-0 contro l'Atalanta. Decisivo il gol di Zaniolo, nel finale del primo tempo. Così ha parlato il match winner a fine partita: "Sono felicissimo perchè ha aiutato la squadra ai tre punti. Ringrazio i miei compagni per avermi accolto come una famiglia". Non cerca alibi, invece Juric: "Cosa è mancato oggi? Penso tutto: ritmi, gioco, tecnica. Prestazione sbagliata".

Alle 18.00 Napoli-Como - Il programma del sabato di Serie A prosegue con il match tra Napoli e Como. Conte ritrova Rrahmani in difesa e in avanti si affida a Hojlund come riferimento centrale. Sul fronte lariano, Fabregas si affida a Morata con alle spalle Addai, Nico Paz e Diao. L'uomo copertina dei partenopei è Anguissa, di cui ha parlato il ds Manna nel pre gara: "Le sensazioni del ragazzo sono quelle che mette in campo, sta bene e sta esprimendo un grande calcio: è un giocatore centrale per noi, un leader silenzioso. Abbiamo un'opzione unilaterale per il rinnovo, ma non c'è fretta, sono cose da discutere con gli agenti".

Genoa, Dego Lopez sostituisce Ottolini per il ruolo di ds - Dopo la risoluzione del contratto di Ottolini, il Genoa annuncia l'ingaggio di Diego Lopez per il ruolo di ds. Di seguito il comunicato ufficiale: "Genoa CFC comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore, nelle società sportive del Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens". Le prime parole di Diego Lopez: “È un onore lavorare per un club di grandi tradizioni, con una grande tifoseria e con una progettualità chiara sulle azioni da intraprendere: ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso. Confido di essere all’altezza delle aspettative di questa Società e desidero porgere un saluto a tutti quelli che vogliono il bene del Genoa".

Articoli correlati
Il rigore sbagliato da Morata, due infortuni e non solo: Napoli-Como è 0-0 all'intervallo... Il rigore sbagliato da Morata, due infortuni e non solo: Napoli-Como è 0-0 all'intervallo
Napoli-Como perde un altro protagonista: infortunio muscolare per Gilmour Napoli-Como perde un altro protagonista: infortunio muscolare per Gilmour
Incredibile Milinkovic-Savic: para il 2° rigore di fila in Napoli-Como, il 6° degli... Incredibile Milinkovic-Savic: para il 2° rigore di fila in Napoli-Como, il 6° degli ultimi 10
Altre notizie Serie A
Parma, Cuesta 'sfida' il Bologna: "C'è tantissimo rispetto, ma non temo nessuno" Parma, Cuesta 'sfida' il Bologna: "C'è tantissimo rispetto, ma non temo nessuno"
Milan, Allegri: "Roma prima con merito, c'è l'impronta di Gasperini". Le parole su... Milan, Allegri: "Roma prima con merito, c'è l'impronta di Gasperini". Le parole su Dybala
Fiorentina, piove sul bagnato: lesione di primo grado al retto femorale per Gosens... Fiorentina, piove sul bagnato: lesione di primo grado al retto femorale per Gosens
Roma, Gasperini in conferenza: "I cinque cambi non mi piacciono ma li uso, sembra... Roma, Gasperini in conferenza: "I cinque cambi non mi piacciono ma li uso, sembra basket"
Il rigore sbagliato da Morata, due infortuni e non solo: Napoli-Como è 0-0 all'intervallo... Il rigore sbagliato da Morata, due infortuni e non solo: Napoli-Como è 0-0 all'intervallo
Fiorentina, i convocati di Pioli per delicata sfida col Lecce: out Sabiri e Gosens... Fiorentina, i convocati di Pioli per delicata sfida col Lecce: out Sabiri e Gosens
Napoli-Como perde un altro protagonista: infortunio muscolare per Gilmour Napoli-Como perde un altro protagonista: infortunio muscolare per Gilmour
Il Genoa a Diego Lopez: "Confidiamo nelle sue prerogative". Chi è il nuovo ds del... Il Genoa a Diego Lopez: "Confidiamo nelle sue prerogative". Chi è il nuovo ds del Grifone
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-5-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
5 Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dalle motivazioni dell'addio agli scenari immediati per il dopo Pradè. Le ultime sulla Fiorentina
Immagine top news n.1 Panchina Genoa, avanzano Vanoli e D'Aversa. Il punto sui possibili nomi per il post Vieira
Immagine top news n.2 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
Immagine top news n.3 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
Immagine top news n.4 Genoa, Murgita e Criscito già a lavoro con la squadra in vista della gara con il Sassuolo
Immagine top news n.5 Genoa, arriva la risoluzione con Vieira. L'allenamento sarà diretto da Murgita e Criscito
Immagine top news n.6 La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.7 Aforismi, Vlahovic, mercato e quel tatuaggio: Juve, parla Spalletti. Ma perde subito Yildiz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Buongiorno al 45': "Partita difficile, ma lo sapevamo. Dobbiamo vincere i duelli"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cuesta 'sfida' il Bologna: "C'è tantissimo rispetto, ma non temo nessuno"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Allegri: "Roma prima con merito, c'è l'impronta di Gasperini". Le parole su Dybala
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, piove sul bagnato: lesione di primo grado al retto femorale per Gosens
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasperini in conferenza: "I cinque cambi non mi piacciono ma li uso, sembra basket"
Immagine news Serie A n.6 Il rigore sbagliato da Morata, due infortuni e non solo: Napoli-Como è 0-0 all'intervallo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "Inutile trovare alibi, ma quando prendi un rigore inesistente..."
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 11ª giornata: Virtus Entella-Empoli 0-0 al 45'. Diavoli Neri gestiscono
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Venezia, i convocati di Stroppa: torna disponibile Duncan in mediana
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Partita complicatissima. Rimanere imbattuti è una soddisfazione"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini: "Vittoria meritata. Classifica? Con 21 punti non vai da nessuna parte"
Immagine news Serie B n.6 Modena-Juve Stabia, i convocati di Sottil: assente Gerli a centrocampo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, svolta societaria: Massi apre alla cessione del 49% delle quote
Immagine news Serie C n.2 Serie B, le formazioni ufficiali di Palermo-Pescara: ecco le scelte dei due tecnici
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale. Samb-Brescia su RaiSport
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker della Dea
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, Mangia prima del Cosenza: "Loro fra i migliori del girone"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, il programma della 4ª: oggi Milan-Lazio e due scontri salvezza
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…