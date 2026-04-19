Il Genoa si toglie dalla lotta salvezza, Bayern ancora campione: le top news delle 22

Il successo del Genoa restringe a tre la corsa per la salvezza. Con i tre punti raccolti alla Cetilar Arena di Pisa il Genoa è infatti a quota 39 punti, lontanissimo dalle zone che portano in Serie B.

Triplice fischio, è finita all'Allianz Arena: scatta la festa scatenata di Vincent Kompany e di tutti i suoi giocatori del Bayern Monaco, che con il 4-2 impartito allo Stoccarda diventa ufficialmente Campione di Germania. Nel match valido la 30^ giornata di Bundesliga il tecnico belga ha operato un ampio turnover che però non ha cambiato le sorti dei bavaresi, con Guerreiro, Nico Jackson, Davies e Harry Kane subentrato a demolire la terza forza del campionato tedesco e cucirsi sul petto il titolo. Fatale, per aritmetica certezza, il ko subito dal Borussia Dortmund ieri con l'Hoffenheim (1-2). Si tratta del 35° titolo di Bundesliga nella storia del Bayern Monaco, il secondo di fila con Kompany alla guida.

L’Inter pianifica il futuro partendo dalla difesa, tra conferme e possibili addii. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro è intenzionato a proporre un rinnovo di breve durata a Stefan de Vrij, in scadenza il prossimo 30 giugno. La società è soddisfatta del rendimento del centrale olandese, che sotto la guida di Chivu ha garantito affidabilità e continuità quando chiamato in causa. Ora però la decisione finale spetterà al giocatore, che a 34 anni è chiamato a una scelta importante: proseguire la sua avventura a Milano oppure accettare una delle offerte arrivate dall’estero negli ultimi mesi. Situazione diversa invece per Francesco Acerbi. Sempre secondo Romano, il suo addio appare ormai certo: il difensore dovrebbe lasciare l’Inter dopo quattro stagioni, chiudendo un ciclo importante in nerazzurro.