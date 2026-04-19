La Juventus ha sprintato nelle ultime sei giornate: nessuno ha fatto più punti (e di tanto)
Numeri da vertice per la Juventus, che nelle ultime settimane ha cambiato passo in maniera decisa. I bianconeri hanno infatti conquistato cinque vittorie nelle ultime sei partite di campionato, raccogliendo 16 punti e risultando la squadra più performante del periodo in Serie A.
Un rendimento che non trova paragoni: alle spalle della squadra torinese ci sono Napoli e Lazio, ferme a quota 13 punti nello stesso arco temporale. Un gap significativo che testimonia la continuità trovata dalla Juve proprio nella fase decisiva della stagione.
Il dato evidenzia non solo la solidità dei risultati, ma anche una crescita complessiva che sta facendo la differenza nella corsa agli obiettivi stagionali, con i bianconeri protagonisti di un finale di campionato in grande spolvero.
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