Il Lecce esce dalla zona retrocessione, ma che noia! Finisce 0-0 sul campo del Verona

Chi ha dato buca agli amici per andare al Bentegodi a vedere Verona-Lecce, detto che il tifo ha una componente irrazionale e per questo meravigliosa, forse al termine dei 90 minuti si è mangiato le mani per tale decisione. Il match tra scaligeri e salentini è stato tra i più anonimi dell'intero campionato: uno 0-0 che muove la classifica leccese e rimanda il verdetto per i gialloblù.

Due chance dei padroni di casa e poco altro nel primo tempo

Sammarco ritrova Bella-Kotchap e lo piazza al centro della difesa, in un 3-5-1-1 con Suslov a supporto dell'unica punta Bowie. 4-2-3-1 invece da parte di Di Francesco, che come riferimento avanzato punta su Stulic e gli piazza dietro un trio formato da Pierotti, Gandelman e Banda. Come già anticipato, la prima frazione di gioco non passa di certo alla storia sul piano dello spettacolo. Le due squadre battagliano prevalentemente a metà campo e, quando si fanno vedere negli ultimi metri, peccano in fase di rifinitura e non riescono a produrre occasioni. Le due più clamorose sono a tinte gialloblù, sono ravvicinate e arrivano poco dopo il quarto d'ora: Belghali sfugge a Gallo, si presenta in area e viene murato dal solito, reattivo Falcone che si ripete pochi istanti dopo sul successivo tentativo di Akpa Akpro. Da lì in poi, più calci che calcio e il primo tempo che si trascina stancamente alla sua conclusione.

Ripresa più leccese, ma il punteggio non si sblocca

Nei secondi 45 minuti assistiamo alla crescita della formazione ospite, trascinata da un Banda che si accende come d'incanto creando un paio di situazioni pericolose: al 74' per poco non sorprende Montipò con un velenoso tiro-cross e, un minuto dopo, mette in mezzo un pallone che Cheddira - subentrato a Stulic - non sfrutta a dovere. Dopo 5 minuti di recupero, sul finire del quale il Verona sigla l'1-0 con Edmundsson ma viene annullato per fallo su Falcone, il match termina 0-0. Il Lecce stacca di 1 punto la Cremonese, l'Hellas rinvia la matematica retrocessione.