Verona, Sammarco: "Reintegro di Orban? Non ci sono novità, deciderà la società"

Paolo Sammarco, tecnico del Verona, commenta così ai microfoni di DAZN il pareggio a reti bianche in casa col Lecce: "L'ultimo episodio vedendolo al VAR viene fischiato, probabilmente era un fallo di gioco che l'arbitro aveva lasciato andare. Bisogna essere combattivi come stasera, non abbiamo fatto una buona partita soprattutto con tanti errori tecnici e un po' di paura dovuta alla situazione".

Gagliardini ha spero parole importanti per lei...

"Lo ringrazio, ho provato a fare quello che so fare, cercando di dare un po' di tranquillità alla squadra. Purtroppo i risultati non ci hanno dato ragione, anche se abbiamo fatto delle buone prestazioni. Fa piacere che un giocatore abituato a giocare a certi livelli abbia speso queste belle parole nei miei confronti".

Il Verona deve ripartire dalla voglia di non perdere duelli?

"Si fa tattica, ma se perdi il duello individuale tutto quello che avevi provato viene vanificato".

Orban verrà reintegrato oppure no?

"Rimango con quanto detto ieri, io ho preso le distanza da quello che reputo un gesto brutto. La società deciderà il da farsi nelle prossime ore".