Abodi e l'ipotesi commissariamento della FIGC: cosa prevedono le regole

Le parole odierne di Andrea Abodi vanno lette dentro un perimetro preciso: quello delle regole che disciplinano un eventuale commissariamento della FIGC. Non è una decisione politica discrezionale, né un atto immediato. Il ministro, parlando di trasparenza e gestione delle segnalazioni interne, sta di fatto richiamando i presupposti che, solo in casi estremi, possono portare a un intervento straordinario. Quando Abodi insiste su questi temi, il messaggio è chiaro: se emergono anomalie gravi, il sistema deve avere gli strumenti per intervenire.

Nel concreto, il commissariamento può essere disposto dal CONI, ma solo seguendo un iter preciso: proposta della Giunta Nazionale e decisione finale del Consiglio Nazionale. E soprattutto solo in presenza di condizioni ben definite. Le principali sono tre: gravi irregolarità nella gestione o violazioni dell’ordinamento sportivo; impossibilità di funzionamento degli organi federali; mancata garanzia del regolare svolgimento delle competizioni. Esiste anche un’ipotesi tecnica legata allo statuto, ma è marginale in questo contesto. Senza uno di questi presupposti, il commissariamento non è giuridicamente percorribile.

Il nodo, quindi, è tutto qui: collegare il caso Gianluca Rocchi a una responsabilità più ampia della Federazione. Se l’indagine dovesse dimostrare che eventuali irregolarità non sono isolate ma sistemiche, allora si potrebbe rientrare nella prima casistica. Altrimenti, il commissariamento resta un’ipotesi teorica, evocata più come pressione politica che come scenario imminente.