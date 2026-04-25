Roma, Cristante: "Ranieri grande figura, con lui abbiamo fatto un percorso bellissimo"
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Il centrocampista giallorosso Bryan Cristante, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di Bologna per 2-0, è stato interpellato anche sul tanto discusso addio alla Roma di Claudio Ranieri. Queste le sue dichiarazioni in merito:
"È stata una grande figura, un grande allenatore, gli mandiamo un grandissimo saluto. Insomma, l'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo percorso insieme a lui, gli mando un grande abbraccio".
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