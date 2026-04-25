Lecce, Di Francesco: "Bicchiere mezzo pieno, nel secondo tempo siamo cresciuti"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, analizza ai microfoni di DAZN la gara pareggiata 0-0 sul campo del Verona: "Il bicchiere è mezzo pieno, volevamo vincerla. Nel secondo tempo abbiamo messo il Verona alle corde, mentre nel primo siamo stati bravissimi a reggere dietro nelle loro ripartenze. La squadra è cresciuta anche attraverso la crescita alcuni giocatori, siamo andati molto vicini al gol rispetto al primo tempo nel quale siamo stati più opachi".

Cosa può dare in più Camarda?

"Sfruttare la sua spregiudicatezza visto che è stato fuori quattro mesi, è più pulito degli altri. L'ho visto molto bene in allenamento, non mi aspettavo che fosse così pronto. La partita era in bilico e l'ho buttato dentro sperando che potesse determinare. A volte ci vuole quel pizzico di fortuna e quella inconsapevolezza che hanno un certo tipo di giocatori".

La salvezza cosa vorrebbe dire?

"Lo posso dire a fine stagione, personalmente ho vissuto delle situazioni non facili. Dispiace non arrivare al risultato attraverso un certo tipo di lavoro, a me piace vedere una squadra che gioca anche un calcio propositivo ma in questo momento mi interessa soltanto raggiungere l'obiettivo e cerco di mettere i calciatori nelle condizioni di potersi esprimere al meglio".