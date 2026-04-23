Il machiavellico Zoff: "Italia al posto dell'Iran? Non è molto sportivo, ma l'utile è utile..."
TUTTO mercato WEB
'Se ci fosse la possibilità andrebbe presa'
(ANSA) - ROMA, 23 APR - "E' una cosa che in genere si fa, certamente non è brillante, non è il massimo ma l'utile è utile. Se ci fosse la possibilità dovremmo prenderla, anche se non è molto sportiva". Dino Zoff, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, commenta così l'ipotesi avanzata dal consigliere di Trump di ripescare l'Italia ai mondiali al posto dell'Iran. (ANSA).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
"Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile