Il machiavellico Zoff: "Italia al posto dell'Iran? Non è molto sportivo, ma l'utile è utile..."

'Se ci fosse la possibilità andrebbe presa'

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "E' una cosa che in genere si fa, certamente non è brillante, non è il massimo ma l'utile è utile. Se ci fosse la possibilità dovremmo prenderla, anche se non è molto sportiva". Dino Zoff, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, commenta così l'ipotesi avanzata dal consigliere di Trump di ripescare l'Italia ai mondiali al posto dell'Iran. (ANSA).