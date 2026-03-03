Juventus, prima il rinnovo di Vlahovic poi Kolo Muani: e due attaccanti possono partire

Quanti movimenti in attacco per la Juventus. Alla Continassa si guarda già al futuro con lo sguardo della dirigenza concentrata ovviamente sul reparto offensivo. Da una parte si lavora al rinnovo di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta tornando a disposizione e avrebbe messo nel mirino il match contro l’Udinese. Il 9 bianconero infatti andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e avrebbe aperto alla possibilità di prolungare la propria avventura a Torino anche per i prossimi anni. Le parti, come detto, sono al lavoro ma la società starebbe lavorando su due piani paralleli.

Le difficoltà del reparto offensivo avrebbero portato Comolli e Chiellini a pensare a nuovi profili per la prossima stagione. Il primo è Randal Kolo Muani, vecchia conoscenza per la Juve. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'attaccante francese sarebbe uno dei nomi sul taccuino del club. Avuto già nella seconda parte della scorsa stagione, con risultato più che positivi, la punta era stata cercata anche a gennaio senza successo.

Per un attaccante che arriva, potrebbero esserci due partenze. Sempre come si legge sul quotidiano, i giocatori che potrebbero essere messi sul mercato sarebbero Openda e David, che non hanno certamente brillato nella loro esperienza alla Juventus quest'anno.