Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, prima il rinnovo di Vlahovic poi Kolo Muani: e due attaccanti possono partire

Juventus, prima il rinnovo di Vlahovic poi Kolo Muani: e due attaccanti possono partireTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 09:22Serie A
Andrea Piras

Quanti movimenti in attacco per la Juventus. Alla Continassa si guarda già al futuro con lo sguardo della dirigenza concentrata ovviamente sul reparto offensivo. Da una parte si lavora al rinnovo di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta tornando a disposizione e avrebbe messo nel mirino il match contro l’Udinese. Il 9 bianconero infatti andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e avrebbe aperto alla possibilità di prolungare la propria avventura a Torino anche per i prossimi anni. Le parti, come detto, sono al lavoro ma la società starebbe lavorando su due piani paralleli.

Le difficoltà del reparto offensivo avrebbero portato Comolli e Chiellini a pensare a nuovi profili per la prossima stagione. Il primo è Randal Kolo Muani, vecchia conoscenza per la Juve. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'attaccante francese sarebbe uno dei nomi sul taccuino del club. Avuto già nella seconda parte della scorsa stagione, con risultato più che positivi, la punta era stata cercata anche a gennaio senza successo.

Per un attaccante che arriva, potrebbero esserci due partenze. Sempre come si legge sul quotidiano, i giocatori che potrebbero essere messi sul mercato sarebbero Openda e David, che non hanno certamente brillato nella loro esperienza alla Juventus quest'anno.

Articoli correlati
Juve, in estate si cambia: dentro Bernardo Silva, obiettivo Kolo Muani. Novità su... Juve, in estate si cambia: dentro Bernardo Silva, obiettivo Kolo Muani. Novità su Vlahovic
Il Tottenham ha già deciso: niente riscatto per Kolo Muani. Juventus pronta per l'estate... Il Tottenham ha già deciso: niente riscatto per Kolo Muani. Juventus pronta per l'estate
Bergomi consiglia la Juve: "Kolo Muani più duttile di Icardi, offre più soluzioni... Bergomi consiglia la Juve: "Kolo Muani più duttile di Icardi, offre più soluzioni e alternative"
Altre notizie Serie A
Napoli, De Bruyne punta a tornare dal 1' col Cagliari. E ai compagni dice: "Sensazione... Napoli, De Bruyne punta a tornare dal 1' col Cagliari. E ai compagni dice: "Sensazione stupenda"
Conte-ter, si può fare: non c'è aria di divorzio con il Napoli. Ma per ora niente... Conte-ter, si può fare: non c'è aria di divorzio con il Napoli. Ma per ora niente rinnovo
Sabatini: "Il Genoa con la Roma farà una grande partita. Gasp sta facendo benissimo"... Sabatini: "Il Genoa con la Roma farà una grande partita. Gasp sta facendo benissimo"
Juve, perla Conceiçao contro la Roma. Quagliarella: "Tanto di cappello, ma 4 gol... Juve, perla Conceiçao contro la Roma. Quagliarella: "Tanto di cappello, ma 4 gol sono pochini"
Stato di forma: solo quattro squadre peggio della Juve! C'è il Sassuolo dietro l'Inter... Focus TMWStato di forma: solo quattro squadre peggio della Juve! C'è il Sassuolo dietro l'Inter
Roma, ieri sera cena fra Gasperini e Totti: il ruolo pensato da Friedkin per l'ex... Roma, ieri sera cena fra Gasperini e Totti: il ruolo pensato da Friedkin per l'ex fantasista
Albertini avverte il Milan: "Se l'Inter vincerà il derby, potrà cucirsi lo Scudetto... Albertini avverte il Milan: "Se l'Inter vincerà il derby, potrà cucirsi lo Scudetto sul petto"
Como, colpo di scena: Baturina potrebbe rientrare già contro l'Inter questa sera TMWComo, colpo di scena: Baturina potrebbe rientrare già contro l'Inter questa sera
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
1 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 30ª giornata di Serie A
3 Nainggolan: "Spalletti mi chiuse a Trigoria di notte. Mai alla Juventus per il discorso arbitri"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 marzo
5 La Juventus rinnova il bomber di Spalletti e ci (ri)prova per la punta: dopo McKennie, Vlahovic
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifica Serie A, la Fiorentina resta impantanata. L'Udinese ne supera due
Immagine top news n.1 Tonfo Fiorentina al Bluenergy Stadium, travolgente 3-0 per l'Udinese. Segna anche Buksa
Immagine top news n.2 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Immagine top news n.3 Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture
Immagine top news n.4 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.5 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.6 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.7 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Marocchino sulla Juventus: "Spalletti deve rimanere. Ma con Allegri avrebbe avuto punti in più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Conte-ter, si può fare: non c'è aria di divorzio con il Napoli. Ma per ora niente rinnovo
Immagine news Serie A n.2 Sabatini: "Il Genoa con la Roma farà una grande partita. Gasp sta facendo benissimo"
Immagine news Serie A n.3 Juve, perla Conceiçao contro la Roma. Quagliarella: "Tanto di cappello, ma 4 gol sono pochini"
Immagine news Serie A n.4 Stato di forma: solo quattro squadre peggio della Juve! C'è il Sassuolo dietro l'Inter
Immagine news Serie A n.5 Roma, ieri sera cena fra Gasperini e Totti: il ruolo pensato da Friedkin per l'ex fantasista
Immagine news Serie A n.6 Albertini avverte il Milan: "Se l'Inter vincerà il derby, potrà cucirsi lo Scudetto sul petto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Insigne è tornato con una missione: salvare il Pescara. E adesso non è più una speranza
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Fulignati sfiorato da un petardo: DASPO di due anni al tifoso del Frosinone
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 28ª giornata: impegni interni per tre big. Bari-Empoli di fuoco. La guida completa
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Venezia-Avellino: turnover per Stroppa e Ballardini, riposano Adorante e Biasci?
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Reggiana-Sudtirol: granata per confermarsi, ospiti per il sogno playoff
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Virtus Entella-Modena: partita molto delicata la Sannazzari. In palio punti importanti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La strada per la B passa anche dal Trento, e il Vicenza lo sa. Rada: "Vietato accomodarsi"
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, De Paoli: "Sempre speciale affrontare il Brescia ma abbiamo voglia di rifarci"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col Trento
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inizia il cammino verso Brasile 27. Italia in campo per sconfiggere la 'bestia nera' Svezia
Immagine news Calcio femminile n.2 Mondiali donne: azzurre sfidano la Svezia, il sogno parte da Reggio Calabria
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcio inglese in lutto: è scomparsa Lynda Hale. Pioniera della Nazionale femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 La Svezia non avrà Blackstenius contro l'Italia: è tornata a casa per problemi familiari
Immagine news Calcio femminile n.5 "È come giocare ogni settimana una gara di Champions", Linari raccolta il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…