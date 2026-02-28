Juve, in estate si cambia: dentro Bernardo Silva, obiettivo Kolo Muani. Novità su Vlahovic

C'è un imperativo in casa Juventus ed è quello di scacciare i fantasmi dell'eliminazione in Champions League, per ritrovare il passo giusto per blindare il quarto posto. Lo scontro diretto con la Roma in questo senso sarà vitale, nel frattempo Luciano Spalletti inizia a delineare la squadra del futuro. Le sue riflessioni sul rinnovo sono strettamente legate alla qualità della rosa che la dirigenza saprà allestire, diktat imprescindibile per prolungare la sua permanenza sulla panchina bianconera.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, i nodi da sciogliere partono dalla porta. Possibili le partenze di Di Gregorio e Perin, con Pinsoglio unica certezza dopo il rinnovo. In difesa futuro incerto con Federico Gatti, sirene italiane (Roma, Milan) e inglesi (Tottenham e Nottingham Forest). Se sugli esterni si lavora ai riscatti e ai ritorni, con le trattative per Mingueza e Celik in fase avanzata, ma a centrocampo Spalletti sogna il grande colpo. Koopmeiners viaggia verso l'addio, l'obiettivo dichiarato è Bernardo Silva: profilo di caratura internazionale, in scadenza con il City, la cui scelta dipenderà dalla solidità del progetto bianconero e dalle prospettive di vittoria.

Infine, il capitolo attaccante. Il futuro di Dusan Vlahovic in primis, con un vertice programmato la prossima settimana per discutere la permanenza del serbo. L'ambizione di Spalletti è affiancargli un numero nove di assoluto livello, scartando soluzioni intermedie per puntare dritto su Randal Kolo Muani. I rapporti con il Paris Saint-Germain sono stati recuperati, il centravanti francese resta il nome in cima alla lista dei desideri, a patto di rientrare nei parametri di budget.