Chi se non Zirkzee? L'attaccante cercato dalla Roma sblocca la gara col Wolverhampton
TUTTO mercato WEB
Chi se non Joshua Zirkzee poteva sbloccare il match contro il Wolverhampton? L’attaccante del Manchester United, corteggiatissimo in Italia dalla Roma, ha portato in vantaggio i Red Devils segnando un gol — con una fortunata deviazione — al termine di una giocata da fuoriclasse.
Amorim, prima della partita, aveva motivato la scelta di schierare l’olandese dal primo minuto, lanciando anche una frecciatina alle pretendenti:
"Deve solo fare la sua parte, mostrare il suo talento, perché è un ragazzo talentuoso – ha esordito il tecnico dei Red Devils –. Deve farsi valere nei duelli, perché il resto ce l’ha: i tifosi lo amano. E solo questo: fare il suo lavoro e divertirsi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro