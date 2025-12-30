Chi se non Zirkzee? L'attaccante cercato dalla Roma sblocca la gara col Wolverhampton

Chi se non Joshua Zirkzee poteva sbloccare il match contro il Wolverhampton? L’attaccante del Manchester United, corteggiatissimo in Italia dalla Roma, ha portato in vantaggio i Red Devils segnando un gol — con una fortunata deviazione — al termine di una giocata da fuoriclasse.

Amorim, prima della partita, aveva motivato la scelta di schierare l’olandese dal primo minuto, lanciando anche una frecciatina alle pretendenti:

"Deve solo fare la sua parte, mostrare il suo talento, perché è un ragazzo talentuoso – ha esordito il tecnico dei Red Devils –. Deve farsi valere nei duelli, perché il resto ce l’ha: i tifosi lo amano. E solo questo: fare il suo lavoro e divertirsi".