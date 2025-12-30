Parma, Troilo saluta il 2025: "Un anno che mi ha fatto crescere molto"
TUTTO mercato WEB
Mariano Troilo, difensore del Parma, tramite un post sul proprio profilo Instagram ha voluto salutare così il 2025:
"Chiudo un anno sportivo che mi ha lasciato molto. Ho imparato, cresciuto e confermato che la strada dello sforzo vale sempre la pena. Non tutto è stato facile, ma ogni sfida ha portato un insegnamento e ogni passo ha aggiunto esperienza. Concludo l'anno con orgoglio per ciò che ho costruito e con fame di migliorare ancora. Che ciò che ho vissuto quest'anno sia impulso per ciò che verrà”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro