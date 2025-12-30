Parma, Troilo saluta il 2025: "Un anno che mi ha fatto crescere molto"

Mariano Troilo, difensore del Parma, tramite un post sul proprio profilo Instagram ha voluto salutare così il 2025:

"Chiudo un anno sportivo che mi ha lasciato molto. Ho imparato, cresciuto e confermato che la strada dello sforzo vale sempre la pena. Non tutto è stato facile, ma ogni sfida ha portato un insegnamento e ogni passo ha aggiunto esperienza. Concludo l'anno con orgoglio per ciò che ho costruito e con fame di migliorare ancora. Che ciò che ho vissuto quest'anno sia impulso per ciò che verrà”.