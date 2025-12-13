Lecce, nel momento decisivo c'è Štulić. La classifica ora sorride

Nel momento decisivo è arrivata la zampata vincente del numero nove. Il Lecce si è imposto sul Pisa per 1-0 grazie al primo gol in Serie A di Nikola Štulić.

La rinascita

Il serbo veniva da un momento non semplice. Il lungo digiuno e il brutto errore nell'ultimo turno di campionato contro la Cremonese. Con il Pisa è partito dalla panchina e al momento del suo ingresso in campo non è mancato qualche mugugno da parte del "Via del Mare". Qualche fischio che è stato prontamente scacciato via dal gol vittoria segnato nello scontro diretto per la salvezza con la formazione toscana.

Tre punti cruciali

Un successo che permette al Lecce di scacciare i malumori dopo la sconfitta di Cremona e che ridà slancio alla classifica. Grazie al secondo successo casalingo consecutivo, la formazione giallorossa è salita a quota 16 punti in 15 partite disputate, una perfetta media salvezza. Guai però ad adagiarsi sugli allori: lo sa bene Eusebio Di Francesco, che già nel post-partita ha tenuto alta l'asticella dell'attenzione.

Mese di fuoco

Il Lecce, infatti, è atteso da un mese di fuoco. Il prossimo weekend i giallorossi non scenderanno in campo, perché recupereranno la sfida a gennaio contro l'Inter. Il prossimo impegno è in programma sabato 27 dicembre, sempre al "Via del Mare" contro il Como. Il primo di un ciclo di incontri dall'alto coefficiente di difficoltà. Un periodo nel quale i giallorossi dovranno vedersela anche con le assenze. Mancheranno Gaspar, Coulibaly e Banda, tutti impegnati in Coppa d'Africa. Da capire poi le condizioni di Berisha, che contro il Pisa è uscito per un problema muscolare alla coscia destra.