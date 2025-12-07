Cremonese, Bonazzoli: "Negli anni ho subito pressione, ora ho trovato equilibrio"

Dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce per 2-0, ecco le parole di Federico Bonazzoli ai microfoni di DAZN: "Sono queste nuove regole: a volte deve essere dentro il dischetto, poi fuori. L'importante era trovare i tre punti davanti al nostro pubblico. Avevo proprio voglia di fare gol sotto la nostra curva, siamo un gruppo di persone straordinarie e composto da ragazzi che danno al 100%. Negli anni i complimenti mi hanno fatto male, spero di aver trovato un equilibrio nella quotidiano. Ho sempre fatto calcio divertendomi e vorrei continuare ad aiutare la squadra: poi se vengono altri gol, meglio così".