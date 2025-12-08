Bonazzoli torna a fare la differenza in A. E su Vardy: "Cerco di rendergli la partita più facile"

"Una bella vittoria ottenuta davanti alla nostra gente, siamo un gruppo di giocatori forti e ragazzi straordinari. Sono contento, spero che i miei gol portino sempre punti alla squadra". Parole di Federico Bonazzoli, autore del calcio di rigore che ha permesso alla Cremonese di sbloccare la sfida poi vinta 2-0 contro il Lecce. Una rete pesante, quella del classe '97, che così facendo ha preso parte ad almeno un gol in due gare consecutive in Serie A per la prima volta solo da aprile 2024 con la maglia dell’Hellas Verona (reti contro Genoa e Cagliari in quel caso).

"Abbiamo sempre detto che trovare l’equilibrio è ciò che rende di più - ha sottolineato Bonazzoli in zona mista al termine dell'incontro - , stiamo facendo bene ed è inutile nasconderci, ma l’obiettivo è ancora lontano e passa da diversi momenti. Non dobbiamo deprimerci quando facciamo pochi punti né esaltarci quando ne facciamo sei in una settimana. Continuiamo a lavorare seguendo il mister come stiamo facendo”, alcune delle parole riportate dai canali ufficiali del club grigiorosso.

La Cremonese ha vinto almeno cinque delle prime 14 giornate di un torneo di Serie A per la prima volta dal 1994/95 (cinque anche in quel caso con Luigi Simoni in panchina) mentre, considerando i tre punti a vittoria da sempre, ha ottenuto almeno 20 punti a questo punto di un singolo campionato per la seconda volta nella sua storia dopo il 1993/94 (21, anche in quel caso con Simoni allenatore). Molto del merito va (anche) a Bonazzoli, come detto, finora 5 gol in campionato: “Il fatto che ci sia mister Nicola, con cui ho lavorato parecchi anni, è sicuramente un motivo in più. Con lui c’è un’intesa e un trascorso che mi ha permesso di accrescere il mio bagaglio personale. Spero di andare avanti così, sia a livello personale che di squadra”.

Bonazzoli ha parlato anche dell'intesa speciale con Vardy: "Per me ogni partita e ogni allenamento è un’occasione per lavorare con un ragazzo straordinario, che ci sta dando una mano incredibile. Posso solo mettermi al suo servizio, sto conoscendo sempre meglio le sue caratteristiche e cerco di rendergli la partita più facile. Sono al suo servizio così come a quello della squadra”.