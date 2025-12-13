Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Cremonese vuole fare uno step in avanti sul mercato: tutto sugli obiettivi di gennaio

Marco Conterio
Oggi alle 08:15Serie A
Marco Conterio

Una delle grandi rivelazioni della Serie A è senza dubbio la Cremonese di Davide Nicola. A braccetto con il Sassuolo, una vera e propria matricola terribile: ai blocchi di partenza, il club grigiorosso del Cavalier Arvedi era considerato la prima candidata alla retrocessione. Invece le incertezze sono diventate sicurezze, i dubbi sono divenuti realtà. In ogni reparto, il ds Simone Giacchetta sembra aver indovinato colpi e innesti. E a gennaio?

La Cremo non ha intenzione di fermarsi. Anzi. Vuole migliorare il progetto di Nicola, puntellare la rosa potenzialmente anche con un paio di calciatori titolari o che si giochino il posto con chi adesso è nelle prime rotazioni. La difesa è il reparto maggiormente attenzionato: i grigiorossi stanno cercando un braccetto di sinistra, un giocatore che possa alternarsi a Matteo Bianchetti e Federico Ceccherini per rinforzare una retroguardia dove Federico Baschirotto e Filippo Terracciano sono diventati perni inamovibili.

Poi una mezzala e, perché no, anche un rinforzo davanti. Però in primis un giocatore in mediana: una mezzala brava in entrambe le fasi per giocarsi il posto con Payero e Vandeputte, per offrire a Nicola un'alternativa d'esperienza ma anche di prospettiva nel reparto. Occhio, però, perché la concorrenza di chi c'è in casa è agguerrita e non mollerà facilmente. "Sono arrivato nel 2016 con l'obiettivo di poter giocare un giorno in Serie A, sono sempre stato convinto di poterci riuscire. Non avrei mai però immaginato di poter debuttare a San Siro, uno degli stadi più belli del mondo. Ora oltre alla salvezza, aspetto il primo gol, sarà speciale: spero di farlo più presto possibile, con la maglia della Cremonese. Intanto il primo assist l'ho fatto". Parola di Vandeputte. Una delle fotografie che meglio raccontano l'anno d'oro della Cremo.

