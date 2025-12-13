TMW
Empoli, sirene dalla Germania per Obaretin: ci pensa il Borussia Monchengladbach
Sirene tedesche per Nosa Obaretin.
Il difensore dell’Empoli, di proprietà del Napoli, è un’idea del Borussia Monchengladbach. C’è l’idea, da parte dei tedeschi, di un prestito con diritto di riscatto.
Primi approcci. È una possibilità che potrebbe anche diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Il club tedesco ha avviato i primi contatti. Ancora presto per parlare di trattativa avviata. Ma il Borussia Monchengladbach ha messo nel mirino Obaretin. Palla al Napoli che detiene il cartellino. E all’Empoli…
