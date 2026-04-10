Il Milan di Allegri vuole ripartire. Lui intanto è stato ad Assago a vedere l'Olimpia Milano

Massimiliano Allegri ieri sera è stato spettatore della sconfitta dell'Olimpia Milano contro il Bayern Monaco nella sfida valida per l'Eurolega e disputata all'Unipol Forum di Assago. Il basket è stato per un giorno lo sport del tecnico del Milan, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ma già da oggi si tornerà a parlare di calcio, visto che domani alle 18 sarà in programma l'anticipo contro l'Udinese, valido per la 31^ giornata di Serie A.

A -9 dall'Inter capolista, il Milan deve cercare di blindare la qualificazione alla zona Champions League e lo farà con l'intera rosa a disposizione. Dopo lo stop forzato in seguito all'intervento per rimuovere un'ernia, Matteo Gabbia è infatti pienamente recuperato e il suo impiego dipende esclusivamente dalle scelte di Allegri, che deciderà se schierare lui o De Winter al centro della difesa.