Milan, Allegri: "Eravamo già fuori dalla corsa Scudetto. Leao? Pensavo di inserirlo pure prima"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Sport Mediaset dopo la sconfitta di ieri sera della sua squadra sul campo del Napoli: "Abbiamo cercato di fare gol, era una partita bloccata perché loro ti giocavano addosso per ripartire. Magari potevo fare altre cose, ma sapevo che un episodio l'avrebbe decisa e lo ha fatto a favore loro".

Magari qualche contropiede potevate farlo fruttare di più?

"Andavano sfruttati meglio, e si poteva tirare di più. Ci sono state comunque delle situazioni, e sui passaggi sbagliati bisogna migliorare".

Vi manca un numero 9 vero?

"Ma no, abbiamo Fullkrug che stasera ha fatto una buona partita e c'è Gimenez che sta rientrando dopo mesi di assenza. Ci vuole pazienza, quest'anno abbiamo avuto problemi di infortuni anche tra Leao e Pulisic. Stiamo sereni verso l'Udinese e dopo mancheranno altre sei partite".

Leao non poteva fare più di 10 minuti?

"Pensavo di inserirlo anche un po' prima, però era fermo da 12 giorni e non sapevo quanto minutaggio avesse nelle gambe".

Vi chiamate fuori dalla corsa Scudetto?

"Ci eravamo già chiamati fuori, l'obiettivo è la Champions, non sarà facile: c'è da lavorare molto. I 6 punti sulla Juventus sono un buon vantaggio se torniamo a farne noi, altrimenti diventa pericoloso".