Il Milan ha perso 15 anni di crescita. Per questo ora bisogna pensare come un'azienda

"In Italia soprattutto non abbiamo la forza economica per competere con gli altri club d'Europa". Le parole di Massimiliano Allegri pongono l'accento su un problema italiano. Basta vedere i fatturati. Alla fine della fiera quelli che vanno in Semifinale sono le squadre più forti dal punto di vista economico. Quando il margine d'errore è più basso devi essere bravo e fortunato a costruire la squadra". Vero, con qualche differenza qui e là. Perché l'Inter ci è riuscita creando una squadra forte - è pur sempre la più ricca d'Italia - ma puntando su un certo tipo di giocatori, anche a parametro zero, proteggendoli e cercando di avere un equilibrio.

Il problema è che il Milan, diversamente a quanto faceva Silvio Berlusconi, attualmente ha una filosofia ben precisa. Il pareggio di bilancio. "Se fatturi 1 miliardo puoi spendere altri soldi anche se sbagli per 200 milioni - ha proseguito Allegri - il Milan sta lavorando per poter essere competitivi e sostenibili. Ora il club è un'azienda: ecco perché è importante sia l'aspetto sportivo che quello commerciale".

In soldoni, sarà difficile vedere campioni affermati alle nostre latitudini senza migliorare l'aspetto dei ricavi. Considerando che il Milan nel 2005 fatturava 234 milioni di euro, mentre nel 2018-19 (prima del Covid che ha cambiato un po' le carte in tavola) era di 215. Nel 2022 si è arrivati a quasi 300. Si può ben dire che sono stati bruciati 15 anni per inseguire risultati sportivi. E per questo si trova a inseguire.