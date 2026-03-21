Serie B, Padova-Palermo: all'Euganeo una sfida tra squadre in cerca di riscatto

All'Euganeo di Padova i padroni di casa biancoscudati ospitano il Palermo, per una delle sfide clou della 32^ giornata di Serie B. Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto dopo i recenti passi falsi: i rosanero, in piena lotta promozione, sono reduci da un solo punto in due partite, frutto di un pareggio interno contro la Juve Stabia dopo la batosta rimediata a Monza. Per il Padova sono invece quattro le gare senza vittorie, ed il recente k.o. nel derby con il Venezia ha senza dubbio lasciato l'amaro in bocca agli uomini di Andreoletti. I tre punti in palio fanno gola soprattutto ai rosanero, anche nell'ottica dello scontro tra le prime della classe, Monza e Venezia, che andrà in scena subito dopo. Ma anche il Padova deve guardarsi dalle dirette concorrenti, per assicurarsi di non perdere il vantaggio finora accumulato sulle zone calde della classifica.

COME ARRIVA IL PADOVA - La serie di tre sconfitte consecutive ha fiaccato il morale in casa biancoscudata, dove il tecnico è chiamato a schierare una formazione che possa dare una svolta al trend avuto nel mese di marzo. Nella conferenza pre gara Andreoletti ha confermato la fiducia a Sorrentino per difendere la porta, davanti a lui agirà una linea a quattro composta da Villa, Perrotta al centro, e sulle fasce Belli e Favale, in vantaggio su Ghiglione. A centrocampo torna disponibile Di Mariano, che ha scontato la squalifica: sarà a sinistra della coppia Fusi-Varas, mentre sulla corsia di destra dovrebbe toccare a Capelli. Per l'attacco sono diverse le opzioni possibili: Bortolussi, Lasagna, Caprari e il Papu Gomez (rientrato dall'infortunio) si giocano i due posti da titolari. Restano out Barreca, Harder, Sgarbi, Silva e Bacci per fastidi fisici, e Faedo per squalifica.

COME ARRIVA IL PALERMO - Il pareggio infrasettimanale contro la Juve Stabia ha solo parzialmente rimediato alla delusione per il 3-0 subìto a Monza, ed ora la squadra di Inzaghi è chiamata a dimostrare di meritare un posto tra le compagini che ambiscono alla promozione diretta. Per cercare di espugnare l'Euganeo, il tecnico rosanero si affiderà alla certezza Joel Pohjanpalo, capocannoniere indiscusso del campionato, che sarà supportato da Palumbo, e da uno tra Le Douaron e Johnsen. Smaltito il turno di stop, Ranocchia torna disponibile in mediana: accanto a lui Segre, con Augello e Rui Modesto o Pierozzi (leggermente in vantaggio rispetto a Gyasi) sulle fasce. In difesa, ballottaggio tra Magnani e Ceccaroni per affiancare Bani e il rientrante Peda.