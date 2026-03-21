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Serie B, Monza-Venezia: prima contro seconda, ecco la sfida per la promozione

Serie B, Monza-Venezia: prima contro seconda, ecco la sfida per la promozioneTUTTO mercato WEB
Oggi alle 06:24Serie B
Andrea Carlino

Il grande appuntamento della 32ª giornata di Serie BKT è Monza-Venezia, in programma alle 17.15 all'U-Power Stadium. Si affrontano la prima e la seconda in classifica: i lagunari guidano con 67 punti, i brianzoli inseguono a 64, a tre lunghezze di distanza. Una vittoria del Monza significherebbe aggancio in vetta e testa a testa finale; una vittoria del Venezia vorrebbe dire +6, quasi un'ipoteca sulla promozione diretta, a prescindere da quanto farà il Frosinone. C'è poi un dato storico che pesa: in tutta l'era dei tre punti a vittoria, tutte le squadre che avevano raggiunto almeno 64 punti dopo 31 giornate di Serie B avevano sempre vinto il campionato — Juventus nel 2006/07, Sassuolo nel 2012/13 e nel 2023/24, Benevento nel 2019/20, Parma nel 2023/24. Stavolta, per la prima volta, una delle due dovrà rinunciare al titolo. Nei precedenti in cadetteria i veneti conducono per 14 vittorie contro 12 dei biancorossi e 5 pareggi, con l'ultima affermazione del Monza ferma al dicembre 2020.

COME ARRIVA IL MONZA - Il Monza si presenta all'appuntamento con un pizzico di rammarico: il pareggio per 0-0 sul campo della Reggiana nel turno infrasettimanale ha mancato l'occasione di avvicinarsi a un solo punto dal Venezia, rendendo questa sfida ancora più decisiva. Nonostante questo, il trend della formazione di mister Paolo Bianco resta solido: nelle ultime 12 partite i brianzoli hanno perso una sola volta (4-2 contro la Spezia), raccogliendo otto vittorie e tre pareggi. Negli scontri diretti contro le altre candidate alla promozione il Monza ha fin qui totalizzato 10 punti su 15 disponibili, strapazzando due volte il Palermo per 3-0 e vincendo all'andata contro il Frosinone. Bianco dovrà fare a meno di Birindelli, out per una lesione muscolare di almeno un mese, ma avrà il resto della rosa a disposizione. In difesa il ballottaggio è tra Lucchesi e Carboni, con il primo favorito. Sulla fascia destra rientra Ciurria, a riposo contro la Reggiana, al posto di Bakoune. In mediana Obiang è atteso dal primo minuto su Colombo. Davanti, Hernani agirà sulla trequarti a supporto della coppia Petagna-Cutrone: il gigante ex Atalanta e Napoli, sette gol in campionato, rappresenta la principale minaccia fisica per la difesa lagunare, affiancato da Cutrone, che ha rinunciato alla Serie A con il Parma per provare a riportare il Monza nella massima serie.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Il Venezia arriva da Padova con tre punti in tasca, dopo il successo per 3-1 che ha interrotto il momentaneo stop del pareggio esterno contro la Sampdoria. Gli arancioneroverdi di Giovanni Stroppa difendono la vetta con il vantaggio minimo che basta e avanza per non dormire sonni tranquilli, consapevoli che un passo falso in casa dei brianzoli potrebbe riaprire i giochi. La solidità stagionale del Venezia parla chiaro: l'ultima sconfitta risale al 10 febbraio in casa contro il Modena, seguita da cinque vittorie e due pareggi. La svolta nella corsa al titolo è arrivata tra l'8 novembre e il 7 febbraio, quando i lagunari hanno inanellato undici vittorie consecutive concedendo soltanto un pareggio per 1-1 all'Avellino. Negli scontri diretti il Venezia ha raccolto 10 punti ma in sole quattro partite — uno in più del Monza con una gara in meno — e deve ancora affrontare il Palermo all'ultima giornata. Stroppa si affida al 3-5-2 con Stanković tra i pali e la coppia Yeboah-Adorante in attacco.

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