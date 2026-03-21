Serie B, Modena-Mantova: sfida al Braglia, prova del nove per Modesto.

Modena e Mantova chiudono il sabato di Serie B questa sera alle 19.30 allo stadio Alberto Braglia per la 32ª giornata. Canarini che occupano stabilmente la zona playoff da inizio stagione occupando la 6ª posizione. Virgiliani che vivono una situazione interlocutoria, rischiando al contempo di trovarsi nelle zone basse della classifica ma con la possibilità di agganciare le prime otto.

COME ARRIVA IL MODENA - La squadra di Andrea Sottil rientra stabilmente nei club che faranno i playoff, con un risultato positivo andrebbero ad ipotecare l'accesso alla fase successiva del campionato. Canarini che mantengono il primato di miglior difesa del torneo con solo 24 reti subite. Turno di riposo forzato per loro nella scorsa giornata a causa del rinvio della partita con il Catanzaro, il match precedente l'hanno concluso con un netto 3-0 ai danni dello Spezia. Squadra che arriva alla sfida avendo disputato un campionato onorevole con la speranza di lottare per un posto nella prossima Serie A, massima serie che manca ormai da 24 anni.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Virgiliani che nelle ultime 5 partite hanno vissuto un trend positivo con 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta alla ricerca di una salvezza tranquilla in questa ultima parte di campionato. Attualmente occupano il 13ª posto con 34 punti, mantenendo però il record negativo di sconfitte condiviso con lo Spezia e la Reggiana, avendo collezionato 15 sconfitte in 31 gare disputate. L’instabilità dei lombardi in classifica li vede in una situazione particolare, per la quale ogni risultato potrebbe essere determinante sul piazzamento finale: il pericolo della zona playout dista a soli 3 punti mentre solo 6 lunghezze li separano dai playoff. In un momento dove la classifica è così corta, basta un attimo per finire nel baratro.