Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, 32ª giornata: Monza-Venezia è il big match, Samp-Avellino per la vita

Serie B, 32ª giornata: Monza-Venezia è il big match, Samp-Avellino per la vitaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 09:04Serie B
Luca Bargellini

Si gioca la 32ª giornata del campionato di Serie B, con il turno spalmato tra sabato 21 e domenica 22 marzo. Dieci partite in programma che toccano entrambe le estremità della classifica: in cima, il duello per la promozione diretta tra Monza e Venezia si fa sempre più serrato; in basso, una zona playout affollata e in fiamme rende ogni singolo punto decisivo.

Monza-Venezia, la sfida che vale una stagione
Il piatto forte del turno è servito sabato sera: Monza-Venezia alle 17:15 all'U-Power Stadium è di fatto uno scontro diretto per la vetta della classifica. I lagunari guidano con 67 punti, i brianzoli inseguono a tre punti di distanza con 64. Una vittoria del Monza ribalterebbe la graduatoria, un successo del Venezia potrebbe invece essere il colpo del ko definitivo nella corsa alla promozione immediata.
Alle loro spalle, il Frosinone (62 pt) fa visita al Sudtirol cercando di consolidare il terzo posto e di tenere viva una corsa che potrebbe riservare ancora sorprese. Subito dopo, il Palermo (58 pt) è atteso dal campo ostico del Padova nel match di sabato: i rosanero non possono permettersi passi falsi se vogliono blindare la quarta posizione in classifica.

Playoff: Cesena-Catanzaro, uno scontro diretto da non perdere
Alle ore 15 di sabato si gioca anche Cesena-Catanzaro, uno dei match più intriganti della giornata in chiave playoff. Il Catanzaro di Alberto Aquilani (52 pt) vuole blindare il quinto posto, mentre il Cesena (40 pt) è ottavo e ha bisogno di riprendere a correre per non perdere terreno nella corsa alla griglia. Il Modena (47 pt) chiude il sabato alle 19:30 ospitando il Mantova (34 pt): per i Canarini di Andrea Sottil è l'occasione di allungare ancora sul gruppo inseguitore.
La Juve Stabia (42 pt), settima, riceve lo Spezia nel pomeriggio di sabato in una sfida dall'elevato coefficiente di difficoltà per i campani, che devono difendere il posto nell'area nobile della classifica.

Zona playout: Sampdoria-Avellino è la partita della verità
La gara più delicata del turno, per ragioni di classifica e di tensione ambientale, si gioca domenica alle 17:15: Sampdoria-Avellino al Ferraris. I blucerchiati (31 pt) sono in piena zona playout e arrivano all'appuntamento in una situazione tecnica e societaria estremamente instabile, come ampiamente raccontato in queste ore. Di fronte troveranno un Avellino (39 pt) che nelle ultime settimane ha cambiato passo e che punta con decisione all'ottavo posto playoff. Una sconfitta blucerchiata aggraverebbe ulteriormente una situazione già critica.
Sempre in chiave salvezza, domenica alle 19:30 si disputerà Virtus Entella-Reggiana: due squadre in difficoltà, separate da un solo punto (31 contro 30), che si affrontano in un vero e proprio scontro diretto. Il Bari (31 pt), anch'esso coinvolto nella bagarre, ospita la Carrarese (36 pt) nel pomeriggio di domenica. Chiude il quadro delle partite domenicali Empoli-Pescara: i toscani in crisi (33 pt) cercano punti preziosi contro un Pescara fanalino di coda ma in piena rinascita.

SERIE B - 32ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Ore 15:00 - Cesena-Catanzaro
Ore 15:00 - Juve Stabia-Spezia
Ore 15:00 - Padova-Palermo
Ore 17:15 - Monza-Venezia
Ore 19:30 - Modena-Mantova
Domenica 22 marzo
Ore 15:00 - Bari-Carrarese
Ore 15:00 - Empoli-Pescara
Ore 15:00 - Sudtirol-Frosinone
Ore 17:15 - Sampdoria-Avellino
Ore 19:30 - Virtus Entella-Reggiana

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 67
Monza 64
Frosinone 62
Palermo 58
Catanzaro 52*
Modena 47*
Juve Stabia 42
Cesena 40
Avellino 39
Sudtirol 38
Carrarese 36
Padova 34
Mantova 34
Empoli 33
Sampdoria 31
Bari 31
Virtus Entella 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29

*una gara in meno

Articoli correlati
Serie B, Monza-Venezia: prima contro seconda, ecco la sfida per la promozione Serie B, Monza-Venezia: prima contro seconda, ecco la sfida per la promozione
Da Monza-Venezia a Sampdoria-Avellino, i convocati per la 32ª giornata di Serie B... Da Monza-Venezia a Sampdoria-Avellino, i convocati per la 32ª giornata di Serie B
Serie B, 32ª giornata: Carrarese-Catanzaro visibile in modalità free su DAZN Serie B, 32ª giornata: Carrarese-Catanzaro visibile in modalità free su DAZN
Altre notizie Serie B
Serie B, 32ª giornata: Monza-Venezia è il big match, Samp-Avellino per la vita Serie B, 32ª giornata: Monza-Venezia è il big match, Samp-Avellino per la vita
Serie B, Modena-Mantova: sfida al Braglia, prova del nove per Modesto. Serie B, Modena-Mantova: sfida al Braglia, prova del nove per Modesto.
Serie B, Monza-Venezia: prima contro seconda, ecco la sfida per la promozione Serie B, Monza-Venezia: prima contro seconda, ecco la sfida per la promozione
Serie B, Padova-Palermo: all'Euganeo una sfida tra squadre in cerca di riscatto Serie B, Padova-Palermo: all'Euganeo una sfida tra squadre in cerca di riscatto
Serie B, Juve Stabia-Spezia: partita molto delicata per Roberto Donadoni Serie B, Juve Stabia-Spezia: partita molto delicata per Roberto Donadoni
Serie B, Cesena-Catanzaro: prima in casa per Cole, ospiti per blindare i playoff Serie B, Cesena-Catanzaro: prima in casa per Cole, ospiti per blindare i playoff
Mantova, Modesto è carico: "Vincere a Modena dopo 47 anni sarebbe bellissimo" Mantova, Modesto è carico: "Vincere a Modena dopo 47 anni sarebbe bellissimo"
Samp, in arrivo la contestazione. Gli ultras: "Ci siamo rotti il caz*o. Sabato tutti... Samp, in arrivo la contestazione. Gli ultras: "Ci siamo rotti il caz*o. Sabato tutti a Bogliasco"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Torna Chiesa, novità Palestra, out Vicario. Italia, i 28 convocati di Gattuso: c'è Tonali
Immagine top news n.2 Da Parma-Cremonese a Fiorentina-Inter: le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A
Immagine top news n.3 Focolaio di pertosse per il Sassuolo, la Juve aspetta il rinnovo di Spalletti: "Sosta momento corretto"
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica: l'Udinese supera il Sassuolo, Genoa comunque a +9 sulla Cremonese
Immagine top news n.5 Tutti i numeri del Napoli con e senza Scott McTominay in campo nella stagione 2025-26
Immagine top news n.6 Chi è Paul Mendy, il talento classe 2007 che il Cagliari ha fatto esordire contro il Napoli
Immagine top news n.7 Il Napoli mette la quarta ed è secondo: altra vittoria di misura, a Cagliari decide McTominay
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.2 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.3 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus-Sassuolo si gioca: non ci sono gli estremi per il rinvio della partita di stasera
Immagine news Serie A n.2 Napoli, scudetto ancora possibile? Coi big è un'altra cosa, fattore Conte determinante
Immagine news Serie A n.3 Inter-Juventus a Perth? Niente Serie A, possibile amichevole la prossima estate
Immagine news Serie A n.4 Rapporti agitati a Roma, qualcuno pagherà? I Friedkin non vogliono ripartire da zero
Immagine news Serie A n.5 Inter, Lautaro ci sarà a Firenze ma solo per sostenere i compagni: punta la Roma
Immagine news Serie A n.6 Giochisti o risultatisti? Zazzaroni trova una nuova dicotomia: "Perdenti e bad loser"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 32ª giornata: Monza-Venezia è il big match, Samp-Avellino per la vita
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Modena-Mantova: sfida al Braglia, prova del nove per Modesto.
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Monza-Venezia: prima contro seconda, ecco la sfida per la promozione
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Padova-Palermo: all'Euganeo una sfida tra squadre in cerca di riscatto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Juve Stabia-Spezia: partita molto delicata per Roberto Donadoni
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Cesena-Catanzaro: prima in casa per Cole, ospiti per blindare i playoff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 33ª giornata: Union Brescia per il 2° posto, Ravenna per i tre punti. La guida completa
Immagine news Serie C n.2 Torres, Greco e il pari amaro di Perugia: "Non mi spiego l'episodio finale, ma ormai è andata"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, Bucchi frena facili entusiasmi: "Con l’Ascoli giocheremo come se fossimo a pari punti"
Immagine news Serie C n.4 La Pianese vuole sfatare il tabù Pontedera. Birindelli: "Le squadre libere di testa son pericolose"
Immagine news Serie C n.5 Il Trento non vince, ma accorcia dall'Union Brescia: lotta per il 2° posto tutt'altro che chiusa
Immagine news Serie C n.6 Curado sogna il 1° posto con l'Ascoli, l'Arezzo risponde presente: countdown per il big match
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Si accende la corsa al terzo posto: 6 squadre in 4 punti. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Dalla FIFA una svolta epocale nel calcio femminile: almeno 2 donne in ogni staff tecnico
Immagine news Calcio femminile n.3 Sara Gama: "Mattarella ha riconosciuto quello che è stato fatto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Mondiali Femminili 2027, dopo 16 anni torna la Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.5 Novità FIFA: tutte le squadre femminili dovranno avere almeno un'allenatrice o un'assistente donna
Immagine news Calcio femminile n.6 Ieri Gran Galà del Calcio Adicosp Woman: da Cappelletti a Canzi, presenti e premiati dell'evento
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince