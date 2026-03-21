Serie B, 32ª giornata: Monza-Venezia è il big match, Samp-Avellino per la vita

Si gioca la 32ª giornata del campionato di Serie B, con il turno spalmato tra sabato 21 e domenica 22 marzo. Dieci partite in programma che toccano entrambe le estremità della classifica: in cima, il duello per la promozione diretta tra Monza e Venezia si fa sempre più serrato; in basso, una zona playout affollata e in fiamme rende ogni singolo punto decisivo.

Monza-Venezia, la sfida che vale una stagione

Il piatto forte del turno è servito sabato sera: Monza-Venezia alle 17:15 all'U-Power Stadium è di fatto uno scontro diretto per la vetta della classifica. I lagunari guidano con 67 punti, i brianzoli inseguono a tre punti di distanza con 64. Una vittoria del Monza ribalterebbe la graduatoria, un successo del Venezia potrebbe invece essere il colpo del ko definitivo nella corsa alla promozione immediata.

Alle loro spalle, il Frosinone (62 pt) fa visita al Sudtirol cercando di consolidare il terzo posto e di tenere viva una corsa che potrebbe riservare ancora sorprese. Subito dopo, il Palermo (58 pt) è atteso dal campo ostico del Padova nel match di sabato: i rosanero non possono permettersi passi falsi se vogliono blindare la quarta posizione in classifica.

Playoff: Cesena-Catanzaro, uno scontro diretto da non perdere

Alle ore 15 di sabato si gioca anche Cesena-Catanzaro, uno dei match più intriganti della giornata in chiave playoff. Il Catanzaro di Alberto Aquilani (52 pt) vuole blindare il quinto posto, mentre il Cesena (40 pt) è ottavo e ha bisogno di riprendere a correre per non perdere terreno nella corsa alla griglia. Il Modena (47 pt) chiude il sabato alle 19:30 ospitando il Mantova (34 pt): per i Canarini di Andrea Sottil è l'occasione di allungare ancora sul gruppo inseguitore.

La Juve Stabia (42 pt), settima, riceve lo Spezia nel pomeriggio di sabato in una sfida dall'elevato coefficiente di difficoltà per i campani, che devono difendere il posto nell'area nobile della classifica.

Zona playout: Sampdoria-Avellino è la partita della verità

La gara più delicata del turno, per ragioni di classifica e di tensione ambientale, si gioca domenica alle 17:15: Sampdoria-Avellino al Ferraris. I blucerchiati (31 pt) sono in piena zona playout e arrivano all'appuntamento in una situazione tecnica e societaria estremamente instabile, come ampiamente raccontato in queste ore. Di fronte troveranno un Avellino (39 pt) che nelle ultime settimane ha cambiato passo e che punta con decisione all'ottavo posto playoff. Una sconfitta blucerchiata aggraverebbe ulteriormente una situazione già critica.

Sempre in chiave salvezza, domenica alle 19:30 si disputerà Virtus Entella-Reggiana: due squadre in difficoltà, separate da un solo punto (31 contro 30), che si affrontano in un vero e proprio scontro diretto. Il Bari (31 pt), anch'esso coinvolto nella bagarre, ospita la Carrarese (36 pt) nel pomeriggio di domenica. Chiude il quadro delle partite domenicali Empoli-Pescara: i toscani in crisi (33 pt) cercano punti preziosi contro un Pescara fanalino di coda ma in piena rinascita.

SERIE B - 32ª GIORNATA

Sabato 21 marzo

Ore 15:00 - Cesena-Catanzaro

Ore 15:00 - Juve Stabia-Spezia

Ore 15:00 - Padova-Palermo

Ore 17:15 - Monza-Venezia

Ore 19:30 - Modena-Mantova

Domenica 22 marzo

Ore 15:00 - Bari-Carrarese

Ore 15:00 - Empoli-Pescara

Ore 15:00 - Sudtirol-Frosinone

Ore 17:15 - Sampdoria-Avellino

Ore 19:30 - Virtus Entella-Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 67

Monza 64

Frosinone 62

Palermo 58

Catanzaro 52*

Modena 47*

Juve Stabia 42

Cesena 40

Avellino 39

Sudtirol 38

Carrarese 36

Padova 34

Mantova 34

Empoli 33

Sampdoria 31

Bari 31

Virtus Entella 31

Spezia 30

Reggiana 30

Pescara 29

*una gara in meno