Inter, Lautaro ci sarà a Firenze ma solo per sostenere i compagni: punta la Roma

In vista del match tra Fiorentina e Inter, Lautaro Martinez potrà dare il suo contributo ma ancora non in campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'argentino continua ad allenarsi a parte per smaltire il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra che ha rimediato nella parte finale del mese di febbraio. Non sarà quindi a disposizione per la trasferta di Firenze, ma ci tiene ad esserci per sostenere i compagni come in occasione del derby.

Il capitano nerazzurro scalpita e non vede l'ora di tornare a fare la differenza anche sul rettangolo verde. Potendo sfruttare la sosta per le Nazionali per migliorare ulteriormente le sue condizioni, potrebbe tornare per il match di Pasqua in programma a San Siro contro la Roma. Da dopo l'infortunio, ha saltato 4 partite di campionato, 1 di Coppa Italia e 1 di Champions League: tutti match in cui l'Inter ha fatto fatica a trovare la via della rete. Ecco perché Chivu non vede l'ora di poter contare di nuovo sul suo bomber argentino.