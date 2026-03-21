Juventus-Sassuolo si gioca: non ci sono gli estremi per il rinvio della partita di stasera

Juventus-Sassuolo si giocherà? Questa domanda ha iniziato a circolare con una certa insistenza nelle scorse ore, quando si è diffusa la notizia di un focolaio di pertosse all'interno del gruppo squadra neroverde decimandolo in vista del match contro i bianconeri. Stando a quello che riporta Tuttosport, si gioca non essendoci mai stati i presupposti per non farlo.

Come comunicato dal Sassuolo, i sei casi di pertosse sono stati isolati e sono al quarto giorno di monitoraggio da parte dello staff medico del club. Gli altri, invece, sono stati sottoposti a specifica profilassi e sono risultati asintomatici. Da qui la notifica alla Lega Serie A per spiegare la situazione, ricevendo l'immediata risposta: non c'è nessuna possibilità del rinvio della partita.

la gara non è mai stata a rischio: la situazione è sempre stata considerata gestibile e trattata come una normale problematica sanitaria. Il sassuolo ha viaggiato verso Torino e la Lega Serie A avrebbe potuto fermarlo, ma non è stato così. Il regolamento dice che il rinvio di una partita di Serie A segue criteri rigidi: oltre a dover esserci un numero minimo di giocatori disponibili, il focolaio deve essere numeroso e in crescita. Non è il caso dell'imminente match tra Juve e Sassuolo.