Il Milan raddoppia a Parma: Leao freddo dal dischetto, Saelemaekers scatenato

Raddoppio del Milan con Rafa Leao su calcio di rigore al 25'. Fallo di Ndiaye su Saelemaekers in rea, rigore assegnato e confermato nonostante l'intervento del VAR e il numero 10 è freddo dal dischetto, calciando alla destra di Suzuki e bucando l'angolo basso nonostante il portiere avesse intuito la direzione. Quarto centro in campionato per il portoghese, quinto stagionale se contiamo anche la Coppa Italia. E primo in trasferta.