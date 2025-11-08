Parma, Bernabe: "Il Milan ci ha lasciato giocare. Nonostante le difficoltà abbiamo fatto risultato"

Adrian Bernabe, autore del primo dei due gol del Parma contro il Milan, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita. Ecco le sue parole: "Oggi il Milan ci ha lasciato un po' di più giocare, io mi sono fatto trovare pronto tra le linee. Ho avuto la fortuna di fare gol e sono contento per il lavoro della squadra, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto siamo riusciti a fare risultato e una partita di livello. Cuesta ci crede tanto, ci incoraggia. Anche lui ha avuto delle difficoltà, perché questa squadra ha cambiato tanti giocatori e ci sono stati degli infortuni. Ma ora il lavoro si vede sul campo, noi siamo con lui e lui con noi".